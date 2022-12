Wie im ganzen Land muss auch Lemberg an der Steuerschraube drehen. Die SPD will aber deutlich weitergehen, als das Land fordert und hat gleich beschließen lassen, in einem Jahr nochmal die Grundsteuer anzuheben. Nur die CDU stimmte dagegen.

In jedem Gemeinderat im Land wird derzeit bemängelt, dass die Landesregierung mit dem neuen Landesfinanzausgleichsgesetz die Gemeinde erpresse, um die Grundsteuern sowie Gewerbesteuer zu erhöhen. So auch in Lemberg, wo es sich die Ratsmitglieder nicht leicht gemacht haben und in zwei Ratssitzungen sowie einer Hauptausschusssitzung nach Alternativen gesucht haben.

Das Problem sind die Umlagen von Kreis und Verbandsgemeinde. Würde Lemberg nur die vom Land geforderte Erhöhung mitmachen, hätte die Gemeinde am Ende weniger in der Kasse als ohne Erhöhung. Deshalb wurde ein Alternativvorschlag erarbeitet, der die Grundsteuer A auf 350 Prozent erhöht, fünf Prozentpunkte mehr als das Land fordert. Die Grundsteuer B soll auf 490 Prozent steigen, was 25 Prozentpunkte mehr als die Landesforderung wären, und die Gewerbesteuer auf 385 Prozent, womit hier der Anstieg nur fünf Prozentpunkte mehr als die Landesvorgabe wäre. In einer Beispielrechnung hat die Verwaltung die Erhöhung der Grundsteuer B für ein mittleres Wohnhaus auf einen Mehrbetrag von 56 Euro berechnet. Dies entspreche einer Realsteigerung von 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bei der Gewerbesteuer falle die Realsteigerung mit 5,5 Prozent noch geringer aus.

CDU: Nicht höher als Landesforderung

Für die CDU komme nur die vom Land geforderte Erhöhung in Frage, betonte Albert Buchmann. Auf die Bürger komme im kommenden Jahr bereits zu viel an Preissteigerungen zu, da müsse die Gemeinde nicht auch noch mit schlechtem Beispiel vorangehen und mehr fordern als nötig. Bürgermeister Martin Niebuhr (SPD) verwies auf die Mindereinnahmen, wenn die Gemeinde so wie von der CDU gewünscht handele.

Auch Thomas Nikolaus (FWG) sieht die Gemeinde im moralischen Dilemma, einerseits die Bürger nicht über Gebühr belasten zu wollen, aber auch auf ein Plus in der Kasse achten zu müssen. Im kommenden Jahr stünde mit der Sanierung der Friedhofsmauer und Leichenhalle einiges an Ausgaben an. Zudem habe das Dorferneuerungskonzept viele gute Ideen gebracht, deren Umsetzung Geld koste.

Überall in der Gemeinde sei ein Sanierungsstau festzustellen, so Niebuhr. Friedhofsmauer und Leichenhalle seien hier nur der Anfang. Die jetzige Erhöhung der Steuern sei nicht unverschämt. Die Bürger erwarteten gepflegte Gemeindeanlagen und riefen bei Ratsmitgliedern und Bürgermeister an. Das müsse aber auch alles bezahlt werden.

Verena Hahn (SPD) forderte für ihre Fraktion über den Vorschlag von Niebuhr noch hinauszugehen und im Folgejahr, also 2024, den Hebesatz auf 500 Prozent anzuheben, um noch weitere finanzielle Spielräume zu erhalten. „Es ist so viel zu tun“, begründete Hahn die weitere Steuererhöhung und führte als Beispiel den Bauhof an, der sicher höhere Betriebskosten als der bisherige erfordern dürfte. Unter anderem müsse eine Reinigungskraft bezahlt werden, um die neuen Sozialräume in Ordnung zu halten, meinte Niebuhr. Außerdem sei bei der Heizung mit einem Plus an Kosten zu rechnen.

Der Rat genehmigte die Steuererhöhung inklusive der zweiten Erhöhung für 2024 gegen die Stimme von Buchmann.