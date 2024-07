Hermersberg setzt auf ein bewährtes Duo an der Ortsspitze: Im Juni hatten die Wähler Bürgermeister Erich Sommer (CDU) erneut zum Ortschef gewählt. Und auch der Erste Beigeordnete ist ein alter Bekannter.

Erich Sommer wurde bei der Ratssitzung am Montag für seine sechste Amtszeit als Ortsbürgermeister ernannt. Zum Ersten Beigeordneten wählte der Rat Dirk Palm (CDU), der in seine zweite Amtszeit als Erster Beigeordneter geht. Mit acht Ja-Stimmen und vier Gegenstimmen wurde Palm, der vor seiner Tätigkeit als Erster Beigeordneter auch bereits weiterer Beigeordneter gewesen war, gewählt. Viel Erfahrung in der Gemeindeführung, die in den kommenden Monaten noch um einen Beigeordneten oder Beigeordnete erweitert werden soll. Auf eine Frau an der Spitze setzt bereits die SPD-Fraktion im Rat. Viviane Ziegler ist die neue Fraktionsvorsitzende. Sie folgt auf den langjährigen Fraktionsvorsitzenden Jochen Werle, der sein Ratsmandat nicht angenommen hat. Auch die CDU hat mit Jürgen Burkhard einen neuen Fraktionsvorsitzenden benannt.

Was die Arbeit in der neuen Legislaturperiode anbelangt, sind die großen Projekte wie die Kindergartenerweiterung und die Erschließung des Neubaugebietes bereits angelaufen. Noch in diesem Jahr wird die Erschließung des Baugebietes beendet, so dass dann die Bauwilligen ihre Projekte angehen können.

Ausbau der Goethestraße fast abgeschlossen

Dass es zu ihren Aufgaben als Ratsmitglied gehört, Aufträge zu vergeben, erfuhren die neuen Ratsmitglieder gleich in ihrer ersten Sitzung. Der Ausbau der Goethestraße ist nahezu abgeschlossen. Dort soll nun die Freifläche im Bereich Goethe- und Kirschbergstraße wiederhergestellt und neu gestaltet werden. 28.000 Euro kosten die dafür erforderlichen Baumaßnahmen, die das Unternehmen übernimmt, das die Straße inklusive Kanal ausgebaut hat. Die Kosten verteilen sich auf die Ortsgemeinde (17.000 Euro) und die Verbandsgemeinde (10.000 Euro), da es eine Gemeinschaftsmaßnahme war.

Die Gestaltung des Platzes nach den abgeschlossenen Bauarbeiten wird Gemeindesache sein. Geplant sei, Tische und Bänke, eine Liegebank und eine Rundbank aufzustellen, erläuterte Sommer. Der Platz bildet auch einen Einfahrtsbereich in den Ort und es sei Ziel, alle Ortseingänge ähnlich gemütlich zu gestalten, damit sie zum Verweilen einladen, sagte Sommer.

Garten- und Landschaftsbauarbeiten: Ausschreibung aufgehoben

Vergeben wurde der Auftrag für die Schlosserarbeiten zur Neugestaltung der Anlage in der Friedhofstraße. 20.600 Euro kosten diese und das beauftragte Unternehmen hat zugesagt, den Preis bis Herbst halten zu können. Die Arbeiten können erst begonnen werden, wenn die Garten- und Landschaftsbauarbeiten erledigt sind, auch die waren ausgeschrieben worden. Aber das Angebot der einzigen Firma, die ein Angebot abgegeben hatte, lag mit 144.000 Euro statt der erwarteten 87.000 Euro deutlich zu hoch, um noch als wirtschaftlich zu gelten. Deshalb hob der Rat die Ausschreibung auf, wird nun so vorgehen, wie auch bei der Gestaltung des Elli-Zimmer-Platzes: die erforderlichen Bauarbeiten werden erneut beschränkt ausgeschrieben, Pflanzen werden gekauft und selbst gesetzt. So werde man im vorgesehenen Kostenrahmen bleiben, ist sich Sommer sicher.