In Wallhalben können sich die Grundstückseigentümer in diesem Jahr freuen. Die Endabrechnung aus dem vergangenen Jahr ergab ein Guthaben bei den wiederkehrenden Beiträgen. Dieser Mehrbetrag wird auf das Jahr 2020 übertragen. Deshalb müssen in diesem Jahr pro Quadratmeter Grundstücksfläche nur noch neun Cent für die wiederkehrenden Beiträge von den Grundstückseigentümer bezahlt werden.

In einem Nachtragshaushalt wurden für die diesjährigen wiederkehrenden Beiträge 202 000 Euro eingestellt. Das Gutachten, das mit der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben zur Nutzung von gemeindeeigenen Gebäuden für die Grundschule und die Kindertagesstätte in Auftrag gegeben wurde, ist mit 9000 Euro im Nachtragshaushalt veranschlagt. 14 000 lässt sich die Gemeinde den Sonnenschutz am Gebäude der Kindertagesstätte kosten.

Die Entwässerung der Gartenstraße ist in Wallhalben s ein Dauerthema. Für 5000 Euro hat die Gemeinde nun eine kleine Lösung gefunden: Ein Anlieger wird vor seinem Grundstück im Zuge mit Arbeiten an seiner Einfahrt, gemeinsam mit der Gemeinde Wallhalben zumindest einen Teil des Wassers dort fassen. Das Wasser, das aus einer gemeindeeigenen Mauer läuft, soll gefasst werden. Der Anlieger wird die Arbeiten in Eigenleistung ausführen, die Gemeinde stellt das Material zur Verfügung.

Sitzung

Der Wallhaber Gemeinderat tagt in dem großen Sitzungssaal der früheren Verbandsgemeindeverwaltung um 19 Uhr.