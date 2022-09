In Biedershausen gibt es Bauwillige, die gerne in der Höhengemeinde wohnen bleiben möchten. Um die Bauwünsche unterstützen zu können, will die Ortsgemeinde an der Gartenstraße fünf oder sechs Baugrundstücke ausweisen.

Hierfür hat der Ortsbürgermeister Christian Bühler bereits erfolgreiche Grundstückgespräche mit den Besitzern des Baugeländes geführt. Laut Bühler wurden in Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeinde mehrere Möglichkeiten geprüft, wo denn am günstigsten bebaut werden könnte. Hierbei ist man auf die Gartenstraße gekommen, wo einseitig noch eine Erweiterungsmöglichkeit gibt. Hier sei die Erschließung schon weitgehend vorhanden, da es eine Straße mit Kanal und Wasserleitung gibt. Es seien überschaubare Ergänzungen sowie die Anlegung von Gehwegen noch notwendig. Für die neuen Bauplätze seien noch Hausanschlüsse für Wasser und Kanal notwendig, was zur üblichen Baureife gehöre. Stromanschlüsse und Internet für die Grundstücke sollen ebenfalls auf dem neustem Stand gebracht werden.

Mit der Oberflächenentwässerung und seiner Versickerung muss sich laut Bühler noch genauer befasst werden. Möglicherweise kommt der Ankauf einer weiteren Fläche in Frage, um dafür nicht ein Baugrundstück zu verlieren, erklärt Bühler. Darum werde der Planentwurf in der Ratssitzung noch einmal ausgiebig besprochen. Der Ortsbürgermeister denkt, dass es gute Vorschläge geben wird, um zu einer ordentlichen Lösung zu kommen. Er findet, dass man die Zukunftsentwicklung auch in einer kleinen Gemeinde fördern müsse, schließlich könne man auf der Höhe mit einer schönen Aussicht und viel Natur angenehm wohnen. Die Ortsgemeinde sei an einer schnellen Umsetzung der baulichen Erweiterungsmöglichkeit interessiert.

Hohe Preise machen Rat Sorgen

Mit der Beschlussfassung über einen Nachtragshaushalt muss sich der Ratin seiner Sitzung am Donnerstag, 20 Uhr, ebenfalls noch befassen. Die Gemeinde plant die Anschaffung eines neuen Planierschildes, da das alte seine Schuldigkeit getan hat. Bei Aufstellung des Haushaltes gab es eine deutlich günstigere Kostenanfrage, so dass nun die im Haushalt bereitgestellten Mittel nicht mehr ausreichen. Darum braucht es eine Anpassung der Ausgabenhöhe, was für die Gemeinde bedauerlich sei. Dass sich die Preise in allen Bereichen nach oben entwickeln, bereitet dem Ortsbürgermeister bei der Finanzlage der Gemeinden größte Sorgen.

Zu entscheiden hat der Rat auch über eine Bauvoranfrage und den Ankauf eines Verkehrsspiegels. Im nichtöffentlichen Sitzungsteil geht es um die Kindertagesstätte und die Wirtschaftswege.