Nach Dietrichingen entscheidet am Montag, 19 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus, auch der Gemeinderat Mauschbach über die Erweiterung des Althornbacher Kindergartens. Den besuchen auch die Mauschbacher Kinder.

Bereits beschlossen ist, dass „etwas gemacht werden muss“, verrät Mauschbachs Ortsbürgermeister Bernhard Krippleben. Die Entscheidung, ob der vorgelegte Plan zur Erweiterung so angenommen wird oder ob eine abgespeckte Variante machbar wäre, müssen die Ratsmitglieder entscheiden. Derzeit belaufen sich die geschätzten Kosten auf rund 1,2 Millionen Euro. Mit dem Anbau soll Platz für eine dritte Gruppe geschaffen werden. Im Hinblick auf das Kitazukunftsgesetz, das im Sommer des kommenden Jahres in Kraft tritt, wird mehr Raum benötigt.

Mit welcher Summe sich die Ortsgemeinde Mauschbach an den Kosten beteiligt, muss ebenfalls vom Rat beschlossen werden. Die Gemeinde Dietrichingen – die Kinder von dort besuchen ebenfalls den Kindergarten in Althornbach – hat letzte Woche beschlossen, dass sie nicht mehr als 50 000 Euro zu den Baukosten beisteuern kann. Auch Krippleben sieht die finanzielle Situation der Gemeinden nicht so rosig. „Das wertvollste was wir haben, sind die Kinder – am wenigsten ab er haben wir Geld.“

Je 80 000 Euro für Glockenturm und Feuerwehr

Geld braucht Mauschbach in diesem Jahr auch für die Sanierung des Glockenturms und des Feuerwehrhauses. Beides schlägt mit jeweils etwa 80 000 Euro zu Buche, so der Ortschef. Im Rahmen der Dorferneuerung sollen die Gebäude mit Zuschüssen wieder hergerichtet werden. Bereits im Oktober hatte der Rat die Baumaßnahmen beschlossen und Angebote eingeholt.

Da während der Coronakrise keine Ratssitzungen möglich waren, konnte der Haushalt nicht beschlossen werden. Um keine Zeit zu verlieren, wurden die Arbeiten bereits begonnen – mit Genehmigung der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. „Wichtig ist jetzt nur noch, dass das Geld in den Haushaltsplan eingestellt wird und der Plan beschlossen wird“, führt Krippleben aus.