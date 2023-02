Die Protestanten aus Waldfischbach-Burgalben, Donsieders und Steinalben, die seit über einem Jahr ihre Gottesdienste gemeinsam feiern, können am Sonntag, 5. Februar, ihren Gemeindediakon Manfred Vogel kennenlernen.

Der Pirmasenser ist Gemeindediakon und Mitarbeiter des Gemeindepädagogischen Dienstes im Kirchenbezirk Pirmasens und wird am Sonntag im Gottesdienst in der protestantischen Kirche in Waldfischbach-Burgalben vorgestellt. Vogel, der auch als Prädikant tätig ist, wird im Bereich Waldfischbach-Burgalben, Steinalben und Donsieders in den kommenden Monaten schwerpunktmäßig bei Gottesdiensten, Bestattungen und in der Konfirmandenarbeit tätig sein. Der Gottesdienst, der am Sonntag um 9.30 Uhr beginnt, wird musikalisch vom Posaunenchor Donsieders unter der Leitung von Achim Baas und Veronika Wittmann an der Orgel mitgestaltet.