Die Hauptstraße befindet sich schon länger in einem desolaten Zustand. Nun wurde ein Grundsatzbeschluss, der den Ausbau der Hauptstraße vorsieht, auf die Busenberger Straße ausgeweitet. Die Ortsgemeinde will den Ausbau nun vorantreiben und die ersten beiden Leistungsphasen der Planung starten.

Bereits 2009 hatte der Schindharder Gemeinderat beschlossen, die Hauptstraße im Ort zu erneuern. Da sich aber viele Straßen in anderen Gemeinden in einem noch schlechteren Zustand befänden, sei der Ausbau der Schindharder Hauptstraße vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) noch nicht angegangen worden, hieß es vorige Woche im Rat. Schindhard bringt nun den ersten Stein ins Rollen und will ein Ingenieurbüro mit dem Start der beiden ersten Leistungsphasen zur Planung des Ausbaus beauftragen. Für die Kosten der Planung tritt die Gemeinde in Vorleistung. In weiteren Schritten werden diese dann vom Landkreis zurückgezahlt.

Der Grundsatzbeschluss des Ausbaus wurde zudem auf die Busenberger Straße ausgeweitet, die in die Hauptstraße mündet. Wann der LBM dann miteinsteige, könne man noch nicht sagen, wie Ortsbürgermeister Tobias Herberg den Rat bei seiner Sitzung am Donnerstag informierte. Der eigentliche Ausbau werde wohl noch ein paar Jahre dauern.