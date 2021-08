Die Gemeinde Nünschweiler möchte das unter Denkmalschutz stehende Haus, in dem früher die Grundschule untergebracht war, nicht von der Verbandsgemeinde zurückhaben. Zu hoch sind die finanziellen Risiken. Die Verbandsgemeinde, der das Haus gehört, soll allerdings notwendige Sanierungsmaßnahmen angehen, fordert der Gemeinderat.

Die Grundschule in Nünschweiler wurde im Sommer 2016 geschlossen. Das Gebäude, das früher der Gemeinde gehörte, war 1974 an die Verbandsgemeinde übertragen worden, als diese die Trägerschaft für die Grundschule übernommen hatte. Nachdem der Verbandsgemeinderat entschied, die Schule zu schließen, hatte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion der Schließung und der Entwidmung des Grundstücks als Schulstandort zugestimmt.

Schulgebäude in schlechtem Zustand

Die Ortsgemeinde hätte das Gebäude danach zurückbekommen können. Dazu hätte ein Antrag auf Rückübertragung gestellt werden müssen. Das lehnt der Rat aber ab. Weil das unter Denkmalschutz stehende Gebäude – auch der angrenzende Schuppen, in dem einst die Feuerwehr beheimatet war, steht unter Denkmalschutz – nicht in gutem Zustand war. Die finanziell nicht auf Rosen gebettete Gemeinde hätte nicht das Geld gehabt, um das Gebäude zu sanieren.

„Es ist dann drei Jahre lang nichts passiert“, sagte Nünschweilers Bürgermeister Jürgen Beil. Auch an dem Gebäude nicht, in dem noch das Bürgermeisteramt untergebracht ist. „Dafür zahlen wir auch monatlich unsere Miete an die Verbandsgemeinde“, erläuterte Beil. Ganz aus dem Sinn war das Gebäude aber nicht. Im Zuge der Dorferneuerung hatte es die letztlich nicht weiter verfolgte Idee gegeben, aus der früheren Schule ein Dorfgemeinschaftshaus zu machen. Ende 2019 habe er bei der Verbandsgemeinde nachgefragt, über welchen Preis man bei dem Haus spreche. „Das wusste überhaupt niemand“, so Beil. Deshalb wurde ein Verkehrswertgutachten in Auftrag gegeben. Bedingt durch Corona und die Folgen der Pandemie kam es zu einer Verzögerung, aber im Juli lag ein Wert auf dem Tisch: 30.000 Euro inklusive dem Nebengebäude, das in einem sehr schlechten Zustand ist.

Interessent könnte sich Mietshaus vorstellen

Zwischenzeitlich gibt es einen Interessenten, der sich vorstellen könnte, das Gebäude als Mietshaus herzurichten. Dem wurde aber vom Kreis skizziert, was an dem Haus mit Blick auf den Denkmalschutz zu machen sei, erläuterte Beil. Mauer sanieren, komplett neu verfugen – „Da reden wir schon über 80.000 bis 100.000 Euro“, schätzt Beil. Und damit nicht genug. An der Front zur Straße muss dafür gesorgt werden, dass Wasserschäden entfernt werden und nicht mehr auftreten. Das bedeute, der Gehweg muss aufgegraben werden. Dazu kommen weitere Arbeiten. Zunächst habe es so ausgesehen, als bestehen die Denkmalschützer auf eine sofortige Sanierung, wenn das Haus als Mietshaus genutzt werden sollte. Mittlerweile sei signalisiert worden, dass dies auch sukzessive umgesetzt werden könne. Aber ob der Interessent das Haus tatsächlich kauft, sei nicht sicher, sagte Beil. Nehme die Ortsgemeinde das Gebäude kostenfrei von der VG zurück, gebe es eine kleine Chance auf 30.000 Euro Verkaufserlös. Aber dagegen stünden etliche Risiken. „Ich will es nicht“, machte Ratsmitglied Ernst Hügel (SPD) deutlich. Er erhielt Unterstützung von Hans Scherer (FWG) und Jens Buchmann (CDU). Es bestehe das Risiko, dass die Ortsgemeinde dann für die Verkehrssicherungspflicht zuständig wäre, die Kosten für die Unterhaltung des Gebäudes übernehmen müsste, machte Buchmann deutlich. Der Rat entschied daher einstimmig auf die Rückübertragung zu verzichten. Die Verbandsgemeinde soll das Gebäude vermarkten, falls sie es selbst nicht benötigt.

Resolution: VG soll Sanierung angehen

Genau so einstimmig wurde eine Resolution verabschiedet, in der die Verbandsgemeinde aufgefordert wird, an dem Gebäude tätig zu werden. Es gehöre zwar nicht der Gemeinde, stehe aber in Nünschweiler und einige Arbeiten müssten unverzüglich erledigt werden.

Dass es für einen privaten Investor durchaus interessant sein kann, das Gebäude zu erwerben, hatte Ingenieur Hans-Jürgen Wolf erläutert. Nünschweiler ist Schwerpunktgemeinde in der Dorferneuerung. Saniert ein privater Investor das Gebäude, kann er die Sanierungskosten zu 90 Prozent steuerlich geltend machen, wenn er selbst einzieht und sogar zu 100 Prozent, wenn er vermietet. Dazu kommen weitere Zuschussmöglichkeiten im Rahmen der Dorferneuerung, sagte Wolf.