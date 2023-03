Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz wollte den alten Bauernhof in der Zweibrücker Straße 89 in Martinshöhe in die Liste der Kulturdenkmäler aufnehmen. Das lehnte der Gemeinderat am Freitagabend ab, wenn auch nicht einstimmig.

Das Gebäude sei ein ehemaliger Vierseithof mit einem spätklassizistischen Wohnhaus unter einem Walmdach. Die stattliche Hofanlage zeuge von der Blüte der Landwirtschaft auf der Sickinger