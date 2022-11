Im geplanten Neubaugebiet Busenäcker gibt es Verzögerungen bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD). Zugleich springen zahlreiche Bauwillige ab.

„Der Werkleiter hat mir mitgeteilt, dass die wasserrechtliche Genehmigung in der Bearbeitungsphase ist“, sagt Bürgermeister Pirmin Zimmer. Doch bei der SGD sehe „ein neuer Mitarbeiter“ den Plan für die Oberflächenentwässerung im Neubaugebiet als unzureichend an und fordere höhere Versickerungswerte. „Das beauftragte Ingenieurbüro arbeitet nun mit Hochdruck an einer kompromissfähigen Lösung“, so Zimmer. Liege die Genehmigung vor, könnten die Ausschreibungen für das Neubaugebiet beginnen.

Allerdings hätten sich fast alle ursprünglichen Bauplatz-Bewerber mittlerweile anders orientiert. Von den anfangs 21 Bewerbern seien nur acht übriggeblieben. Das liege vor allem an den stark gestiegenen Preisen am Bau. Auch in anderen Dörfern sprängen derzeit Bauinteressenten ab.