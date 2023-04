Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Erfreut wurde in Hauenstein die Nachricht aus dem Kreishaus aufgenommen, dass die Anlieferung von Grünschnitt am Hauensteiner Wertstoffhof durch die Bereitstellung von Containern mit niedriger Einfüllhöhe erleichtert werde. In der Wasgaugemeinde hat man aber noch weitergehende Wünsche.

Ortschef Michael Zimmermann führte in der Ratssitzung am Dienstagabend zunächst aus, dass der Wertstoffhof, den der Kreis auf der von der Gemeinde gepachteten Fläche von rund 950 Quadratmetern