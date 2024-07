In der Nacht vom 26. auf den 27. Juni kam es in Trulben zu erheblichen Überschwemmungen, als ein Starkregenereignis eine Schlammlawine auslöste. Ortsbürgermeister Harald Hatzfeld berichtete nun im Rat über das Schadensereignis und die ergriffenen Maßnahmen.

Grund war, dass sich eine Schlammlawine von Vinningens landwirtschaftlich genutzten Feldern in Richtung Trulben in Bewegung setzte und über die L 478 in Trulbens Ortsbereich ausbreitete. Ortsbürgermeister Hatzfeld wurde von der Anliegerin Silke Fremgen alarmiert, deren Haus als erstes Anwesen Trulbens rechterhand der L478 liegt. Feuerwehren waren über den Ort hinaus bereits alarmiert und im Einsatz. Er selbst habe sich ein Bild vor Ort gemacht: „Wieder einmal wurden die tieferliegenden Keller im betroffenen Bereich überflutet und in Mitleidenschaft gezogen.“ Neben der einheimischen Feuerwehr sei auch die Straßenmeisterei vor Ort gewesen. Ohne Inanspruchnahme des Trulber Gemeindearbeiters habe er selbst den gemeindlichen Hublader geholt und sei mit diesem ausgerückt, um den Schlamm zusammenzuschieben. Hinzu gerufen habe man das Technische Hilfswerk Pirmasens (THW), das mit einem Lastwagen kam, auf welchen Hatzfeld das angeschwemmte Erdreich und den Dreck verlud, um alles anschließend aus dem Dorf zu schaffen. Die Folge war, dass der Trulber Berg abermals gesperrt wurde und die Umleitung über die desolate K4 über Kröppen nach Vinningen und von dort zur dortigen Kreuzstraße führte.

Nachdem vor Jahren unter der damaligen Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Silvia Seebach es bereits ein ähnliches Schadensereignis gab, fand nun Anfang Juli ein Ortstermin statt. Neben Bürgermeister Klaus Weber von der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land und dem Werkleiter Alexander Röckel nahmen auch Hatzfeld und der bewirtschaftende Landwirt aus Bottenbach teil. Dieser hat mehrere nebeneinanderliegende Flächen gepachtet, um sie als große Landwirtschaftsfläche zu bewirtschaften. Bepflanzt mit Mais, hatte er vor dem schweren Niederschlag gerade den Boden bearbeitet. Damit hatten die Sturzbäche ein Leichtes, das aufgelockerte Erdreich als Schlammlawine nach Trulben zu schwemmen. Dies geschah auch über einen gemeindlichen Vinninger Wirtschaftsweg, der laut Hatzfeld stellenweise bis zu 25 Zentimeter durch den Regen ausgeschwemmt worden war.

Landwirt will Gräben ins Feld ziehen

Inzwischen ist auch Vinningens neuer Ortsbürgermeister Willy Diemert mit ins Boot genommen worden, berichtete Hatzfeld. Diemert sicherte zu, den bislang geschotterten Wirtschaftsweg instandsetzen zu lassen. Mittel stünden zur Verfügung. Dieser Wirtschaftsweg solle dann „Querabschläge“ erhalten, die weg von der Straße hin in den Wald führen. Auch der betroffene Landwirt erklärte sich bereit, nach dem Abernten des Maisfeldes Gräben quer ins Feld zu ziehen, so dass möglichst zukünftig nicht mehr das große Wasser über die L 478 auf Trulben zukommt. Das Wasser solle im Wald abgefangen werden. Als letzte Maßnahme wurde, sollten alle Stricke reißen, die Anlegung einer Versickerungsmulde in Erwägung gezogen.

Der Deutsche Wetterdienst hatte für den 29. Juni bereits die nächsten stärkeren Niederschläge vorhergesagt. Deshalb habe die Feuerwehr Sandsäcke besorgt und sie befüllt. An Trulbens neuralgischer Stelle seien sie deponiert worden, Anlieger holten sie ab und nutzen sie zur Sicherung ihrer Keller. Obwohl der vorhergesagte erneute Starkregen nicht eintraf, sind sie heute noch teilweise an Kelleröffnungen zu sehen.