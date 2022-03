Die Folgen des Krieges in der Ukraine sind auch in Ruppertsweiler spürbar: Die ersten Flüchtlinge, Frauen und Kinder, seien angekommen, berichtet Ortsbürgermeister Guido Hahn. Gesucht werde Wohnraum für die Flüchtlinge aus der Ukraine. „Ich bin verzweifelt auf der Suche nach Wohnungen“, berichtet er während der Ratssitzung. Wie Hahn im Nachgang auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt, seien mehrere junge Frauen mit ihren Kindern eingetroffen. Ein Kind besuche schon die hiesige Kita. Der Transport aus dem Kriegsgebiet sei privat organisiert worden. Eine genaue Anzahl könne er noch nicht nennen. Er rechne damit, dass etwa zehn junge Mütter mit ihren Kindern in der Gemeinde sind. Benötigt werden ein oder zwei Zimmer, eine Küche und ein Bad. Interessenten können sich beim Ortsbürgermeister unter 06395 8840 telefonisch informieren. Hahn hofft darauf, dass sich genug Freiwillige melden, die Wohnraum für die jungen Familien zur Verfügung stellen.