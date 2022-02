In Geiselberg wird Gewerbefläche nachgefragt. Im Industrie- und Gewerbegebiet am Seeberg kann die Gemeinde derzeit keine Flächen anbieten, da freies Gelände dort nicht erschlossen ist. Die Erschließung neuer Flächen gestaltet sich schwierig, ist aber möglich, wie eine Analyse nun ergeben hat.

Erschwerend kommt hinzu, dass der Landesbetrieb Mobilität klar gemacht hat, dass eine direkte Erschließung über die Kreisstraße 31 nicht mehr möglich ist. Um entlang der K31 noch Gelände für Gewerbe und Industrie nutzbar zu machen, „müssten wir eine Abbiegespur bauen“, erläuterte Bürgermeisterin Marika Vatter (FWG) dem Rat. Der Landesbetrieb (LBM) hatte mehrfach – zuletzt, um die Ansiedlungen der Firma Weldcom und der Baufirma Graupner zu ermöglichen – die Ortsdurchfahrtsgrenze verschoben. Hier ist das Ende der Fahnenstange erreicht. Die Diskussionen um die Notwendigkeit der Abbiegespur an der K 31, die im Bereich am Seeberg Geiselberg und Heltersberg verbindet, war bereits bei der Ansiedlung der beiden Firmen geführt worden. Letztmalig verzichtete der LBM auf die Abbiegespur von der K 31. Eine Abbiegespur ist teuer. Deshalb ist dort derzeit keine weitere Erschließung möglich, sagte Vatter.

Gewerbeflächen gibt es im Bereich am Seeberg im westlichen Teil des Gebietes, näher zur örtlichen Wohnbebauung hin. Das Baugebiet Weißenfeld grenzt dort an. Auch diese Flächen können derzeit nicht bebaut werden, obwohl sie sich innerhalb der Ortsdurchfahrt befinden und das Abbiegespur-Problem nicht besteht. Aber eine Erschließungsstraße, die in den ursprünglichen Planungen für das Gebiet vorgesehen ist, wurde nie gebaut. Auch weil der Bedarf an Gewerbeflächen lange Zeit nicht so groß war wie aktuell. Neben einem Kfz-Betrieb sollte diese Straße hinter die derzeit bebaute Fläche führen und dort weitere Grundstücke erschließen.

Gewerbeflächen auf Eignung überprüft

Das sind zwei von drei Punkten, die den Ausschlag dafür gaben, warum sich die Gemeinde Geiselberg, die für Interessenten an den Gewerbeflächen die gewerbliche Entwicklung im Ort möglich machen möchte, entschlossen hat, eine sogenannte Gewerbeflächeneignungsbewertung erstellen zu lassen. Grund drei ist die Topographie, die im hinteren Bereich des Seeberg nicht einfach ist. Das Ergebnis dieser Untersuchung soll „für uns die Grundlage sein, um dort einen Bebauungsplan aufstellen zu können“, sagte Vatter. Zwar gibt es den Bebauungsplan „Seeberg, 2. Erweiterung“ für dieses Gebiet. Der ist aber in der bestehenden Form nicht mehr umsetzbar, da er aus dem Jahre 1996 stammt und nicht mehr den heutigen sachlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen entspricht.

Die Ergebnisse dieser Flächenanalyse stellte am Mittwoch Meike Dommes vom Ingenieurbüro wsw&Partner aus Kaiserslautern dem Ortsgemeinderat vor. Die gute Nachricht: Es gibt in dem Gebiet noch Flächen, die als Gewerbeflächen nutzbar gemacht werden können. Es fallen aber einige Flächen auch klar heraus, weil die damit verbundenen Einschränkungen so groß sind, dass sie nicht oder nur zu finanziell nicht darstellbaren Konditionen als sinnvolle Gewerbefläche entwickelt werden können. So sind zum Beispiel der Schäferhundeverein und der örtliche Grillplatz im Bereich Seeberg angesiedelt. Diese Einrichtungen sollen erhalten bleiben.

Auf steilen Flächen kein Gewerbe möglich

Ein Großteil der Fläche ist bewaldet. Eingriffe sind möglich, weil ein landespflegerischer Ausgleich umsetzbar wäre. Allerdings dürfte sicher nicht der ganze Wald entfernt werden, denn gerade die Flächen im Randbereich des Gebietes – zum Beispiel in Richtung Hirschalber Mühle – sind so steil, „dass es absolut keinen Sinn macht, hier Gewerbeflächen auszuweisen“, verwies Dommes auf die Hangneigung, die teils über zehn Prozent beträgt.

In den vergangenen Jahren, erinnerte Dommes, haben die Arten- und Biotopvielfalt einen deutlich höheren Stellenwert gewonnen. Auch hier gibt es Einschränkungen im Gebiet im Vergleich zum Plan aus dem Jahre 1996, die zu berücksichtigen sind.

Kommt die Linksabbiegespur?

Alles, was gegen eine Nutzung als Gewerbefläche spricht, haben die Ingenieure berücksichtigt und diese Flächen als mögliche künftige Gewerbeflächen ausgeschlossen. Manche sind aktuell nicht besonders gut geeignet, gewinnen aber an Attraktivität, wenn die interessantesten Flächen erschlossen würden.

Die erste Fläche, die geeignet wäre, allerdings den Bau der Linksabbiegerspur an der K 31 erfordern würde, ist die Fläche, die an Weldcom angrenzt. Sie ist etwa 1,2 Hektar groß. An sie schließt sich eine dieser aktuell möglicherweise geeigneten Flächen an, die mit Blick auf die Kosten für eine Linksabbiegerspur deutlich interessanter werden könnte.

Arten- und Biotopschutz muss untersucht werden

Die zweite Fläche, die verkehrstechnisch gut zu erschließen wäre, ist besagte Fläche zum privat bebauten Bereich im Weißenfeld hin. Etwa 1,54 Hektar sind hier als gut geeignet eingestuft. Hier grenzen gleichfalls aktuell bedingt geeignete Flächen an, die durch eine Erschließung des geeigneteren Bereiches in der Beurteilung aufgewertet würden. Der Arten- und Biotopschutz wäre hier genauer zu untersuchen. Insgesamt wurden drei Teilbereiche im Gewerbegebiet, die in der Addition noch einmal 2,8 Hektar bringen könnten, mit dieser mittleren Eignung eingestuft.

Für 4,5 Hektar in dem Gebiet, die sich auf sechs Teilflächen verteilen, sieht das Ingenieurbüro keine Chance als Gewerbeflächen. Hier spricht eine Vielzahl von Restriktionen – die von zu starker Hangneigung bis hin zu nicht zu realisierendem Immissionsschutz reicht – gegen eine gewerbliche Eignung.

Die vorgestellten Ergebnisse, beschloss der Rat, werden die Grundlage sein für die künftige städtebauliche Entwicklung in punkto Gewerbeflächen in Geiselberg.