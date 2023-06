Wie lässt sich die Ortsgemeinde Eppenbrunn weiterentwickeln? Mit dieser Frage befasste sich der Gemeinderat in dieser Woche. Vorschläge liegen auf dem Tisch: Es geht um Erneuerbare Energie, bessere Straßen und schnelles Internet.

Nach entsprechenden Erläuterungen durch Ortsbürgermeister Andreas Pein traf der Ortsgemeinderat einstimmig die Grundsatzentscheidung zur Errichtung von Photovoltaikanlagen auf Freiflächen auf Eppenbrunner Gemarkung. Pein verdeutlichte dem Rat, dass es sich, anders als bei Windkraft, bei Freiflächen-Photovoltaikanlagen nicht um baurechtlich privilegierte Vorhaben im Außenbereich handelt. Damit eine entsprechende PV-Anlage errichtet werden kann, bedürfe es eines rechtskräftigen Bebauungsplanes. Dessen Aufstellung obliege der Ortsgemeinde. Zunächst genüge die Grundsatzentscheidung, um den Weg der „informellen Behördenbeteiligung“ beschreiten zu können. Dieser werde die Ortsgemeinde noch nichts kosten.

Bei der Ortsgemeinde haben bereits verschiedene Projektierer Interesse an der Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage bekundet. Nach geeigneten Flächen wurde bislang noch nicht gesucht. Von einem gemeindlichen Beitrag zur Erzeugung von Erneuerbarer Energie und zum Klimaschutz würde die Ortsgemeinde finanziell profitieren. Dies in doppelter Hinsicht in Form von Pachteinnahmen und einer Einspeisevergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG).

Konkrete Vorstellungen zum Buswartehäuschen

Derzeit wird die Oberen Haardtstraße erneuert. Im Zuge dieser Maßnahme ist ein Ausbau der bestehenden Haltestelle im Gehwegbereich, kurz vor der Ecke Höhstraße, geplant. Hierzu wurde der Ortsgemeinde vom Landesbetrieb Mobilität eine Zuwendung von rund 17.000 Euro bewilligt. Als mögliche Ausführungsvariante führte Pein die neue Buswartehalle in der Unteren Straße in Hilst bei der St. Josefskirche an. Dem Rat lagen weitere drei Beispiele von Buswartehäuschen vor. Wunsch ist, dass das neue Buswartehaus mindestens drei Meter breit und entweder aus feuerverzinktem Stahl oder Holz sein soll. Die Verwaltung wurde beauftragt, entsprechende Angebote einzuholen.

Über die neueste Entwicklung in Sachen Breitbandausbau informierte Ortsbürgermeister Pein den Rat. Nachdem „Unsere Grüne Glasfaser“ als Partner abgesprungen ist, verhandle die Verbandsgemeinde mit der Deutschen Glasfaser. Diese betreibe jedoch den eigenwirtschaftlichen Ausbau erst nach einer Vorvermarktung, die in den nächsten Wochen starten soll. Einstimmig billigte der Rat den Partnerwechsel und das beabsichtigte Vorgehen über eine Vorvermarktung in der Hoffnung, dass auf Verbandsgemeindeebene die notwendige Quote von 30 Prozent erreicht wird.