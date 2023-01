Demnächst soll der 80 Hektar große Trulber Gemeindewald deutlich Gewinn erzielen, nachdem der Forstwirtschaftsplan für 2023 ein Minus von rund 400 Euro ausweist. Dazu beitragen soll das Förderprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“, an dem die Gemeinde teilnehmen will.

Florian Kemkes, der Leiter des Forstamtes Westrich, warb am Mittwoch für die Beteiligung am Förderprogramm des Bundes, denn die Förderung bestehe mindestens bis 2026. Pro Hektar fördert dabei der Bund die Waldeigentümer mit 100 Euro; für Trulben ergäbe dies eine Jahresförderung von 8000 Euro. Dafür sollen auf Beschluss des Rates noch bestimmte Kriterien erfüllt werden. Dazu gehört die Festlegung von Flächen, die einer natürlichen Entwicklung überlassen werden. Diese liegen in der Finsterbach, dem Katzenbuckel, der Meisenbach und bei der Kapelle. Zudem entschied sich der Rat zur Umsetzung des BAT-Konzeptes im Gemeindewald mit Biotop- und Altbäumen sowie Totholz.

Weihnachtsbaumverkauf erfolgreich

Förster Raphael Reischmann, kommissarischer Leiter des Forstreviers Pirmasens, ging danach auf den Forstwirtschaftsplan 2023 ein. Die einzige Einnahme ergibt sich aus dem Einschlag von 400 Festmetern Holz. Davon kommen 313 Festmeter in den Verkauf. Reischmann geht dafür von einer Einnahme von 25.099 Euro aus. Hauptausgabepositionen sind die Holzgewinnungskosten mit 12.500 Euro und die Beförsterungskosten des Landes mit rund 7000 Euro. Unterm Strich wird mit einem Fehlbetrag von 412 Euro gerechnet. Ortsbürgermeister Harald Hatzfeld erhofft jedoch, dass auch 2023 eigene Weihnachtsbäume wieder eingeschlagen und unter Beteiligung des Feuerwehrfördervereins verkauft werden können. Der Weihnachtsbaumverkauf 2022 brachte 1010 Euro ein.

Eingeschlagen werden jeweils 50 Festmeter Eichen und Kiefern, 100 Festmeter Fichten sowie 200 Festmeter Buchen. Der Plan ist laut Kemkes „etwas vorsichtiger getaktet“, weshalb man nicht an den möglichen Hiebsatz von 451 Festmetern herankomme. Grund sei, dass die Holznachfrage zu Ende des vergangenen Jahres eingebrochen und die Nachfrage nach Fichten und Douglasien sehr gering sei.