Zwischen 100.000 und 120.000 Euro wird das Projekt E-Ladestation die Gemeinde kosten. Aber, und darüber war Bürgermeister Timo Bäuerle in der jüngsten Ratssitzung erfreut, „wir werden dafür mit 80 Prozent bezuschusst“.

So soll nach Bäuerles Information eine Ladestation für E-Autos und für Hybrid-Pkws im Bürgerpark errichtet werden. Eine weitere Ladestation findet im Industriegebiet ihren Platz. „Wir wollen damit einen Beitrag für unsere Umwelt leisten,“ begründete Bäuerle das Vorhaben.

Wie Bäuerle weiter mitteilte, zeigt sich die örtliche Jagdgenossenschaft spendabel. Danach wird die Genossenschaft für Investitionen an zwei Spielplätzen in Höhe von 8600 Euro der Gemeinde eine Spende von 6000 Euro zukommen lassen. Auch sei die Jagdgenossenschaft finanziell bei der Aufstellung und Renovierung zweier Sitzgarnituren im alten Stil am Trifelsblick eingesprungen. In welcher Höhe, wurde nicht bekanntgegeben. Zwar müssten diese Spendengelder noch den üblichen Amtsweg durchlaufen, aber Bäuerle bedankte sich jetzt schon bei den Jagdgenossen.

Eine Blumenwiese an der Abfahrt der B10

Gesponsort würden auch fünf Garnituren, die an speziell ausgesuchten Plätzen in und um die Gemeinde aufgestellt werden sollen. Da die Gemeinde fünf Sitzgarnituren bestellte, habe der Lieferant eine sechste Garnitur, sozusagen als Skonto in Aussicht gestellt, gab Bäuerle erfreut bekannt. Diese gemütlichen Treffpunkte seien aus seiner Sicht als „Rätschplätze“ zu bezeichnen.

Als Blumenwiese soll das freie Gelände an der Abfahrt der B10 in den Ort angelegt werden. Hier will der Obst- und Gartenbauverein gemeinsam mit dem gemeindlichen Kindergarten eine natürliche Blumenwiese betreuen.