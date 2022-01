Die Container zur Erweiterung der Kindertagesstätte Erfweiler werden voraussichtlich in den nächsten zwei Wochen eintreffen. Derweil sorgen die Personalkosten für Unmut gegenüber der Kirche.

Gleich in mehreren Punkten beschäftigt der Kindergarten die Ortsgemeinde, wie Ortsbürgermeister Walter Schwartz den Gemeinderat am Donnerstag informierte. Der Rat stimmte zunächst einstimmig für eine neue Kostenverteilung innerhalb der Verbandsgemeinde. Die Kostenerstattung richtet sich nun nicht mehr nach Gruppen in der Kita, sondern wird personalisiert auf belegte Plätze abgestellt. Dies bedeutet, dass die Personal- und Sachkosten, die durch nicht ortsansässige Kinder entstehen, von deren Gemeinden getragen werden müssen.

Eine ähnliche Vereinbarung gab es in der Verbandsgemeinde bereits seit Mitte der 1980er Jahre, allerdings nur auf die Sachkosten bezogen. Neu hinzu kommen die Personalkosten. Die Personalkosten seien aber sowieso ein Thema, welches den Rat in naher Zukunft noch beschäftigen werde, kündigte Schwartz an. Denn die Gemeinde übernehme die Personalkosten, welche durch den Träger Kirche nicht gedeckt werden könnten. Die Verträge laufen noch bis zum Sommer 2022. „Die Gemeinde müsste diese Verträge verlängern, denn die Kirche hat die vollständige Personalkostenübernahme bereits abgelehnt“, sagte Schwartz. Er habe sich schon an Verantwortliche in der Pfarrei gewandt, womöglich müsse er aber die nächsthöhere Instanz in Speyer kontaktieren, so Walter Schwartz. „Denn wenn wir die Verträge einfach verlängern, sieht die Kirche keinen Grund, umzudenken“, erklärte er.

Keller: Kirche muss sich nicht über Austritte wundern

Der zweite Beigeordnete Alfred Keller fügte hinzu: „Dann muss sich die katholische Kirche auch nicht über die ganzen Austritte wundern.“ Das Problem sei akut, derzeit werde im Erfweilerer Kindergarten wieder Personal gesucht. Außerdem gab der Bürgermeister bekannt, dass die Container zur Erweiterung des Kindergartens in den nächsten zwei Wochen ankommen sollen.