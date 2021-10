Es geht wieder los mit den Veranstaltungen im Dorf. Das signalisieren die Vertreter der Vereine. Auch der Weihnachtsmarkt und nächstes Jahr das Burgfest sollen wieder stattfinden.

Geplant ist eine Adventsfensteraktion an den Adventswochenenden. Dafür haben Fußballclub Merzalben, Musikverein, Heimat- und Kulturverein, Schützenverein, Gemeinde und die Freunde der Feuerwehr bisher ihre Teilnahme signalisiert. Wieder stattfinden soll der Weihnachtsmarkt, der zum letzten Mal rund um die Kirche im Jahr 2019 stattfand. Für die Organisation des kleinen Weihnachtsmarktes findet am Mittwoch, 27. Oktober, um 19 Uhr ein Treffen im Rathaus statt. Die Gemeinde will außerdem die Senioren am Freitag, 26. November, zu einem Adventskaffee in die PWV-Gräfensteinhütte einladen.

Vorgesehen ist wieder das Burgfest. Auch dieses fiel der Corona-Pandemie zum Opfer und fand 2019 zuletzt mit neuer Präsentation statt. Terminiert wurde das Burgfest nun auf 19. und 20. Mai 2022.