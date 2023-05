Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Am Anfang war der Brief der damaligen Sechstklässler Julius Keiser und Janne Bock an Ortsbürgermeister Michael Zimmermann mit der Bitte, doch etwas mehr für die Kinder im Ort zu tun. Einen Fahrradparcours in den Altwiesen beispielsweise konnten sich die beiden Freunde schon vorstellen. Das war vor einem Jahr. Was ist aus der Anregung der heute Dreizehnjährigen geworden?

Der Vorschlag ist auf der langen Warteschleife keineswegs in Vergessenheit geraten. Offenbar wurde hinter den Kulissen hin und her überlegt, Möglichkeiten wurden sondiert, verschiedene Fahrradparcours