Der Großsteinhauser Gemeinderat war am Donnerstagabend mehrheitlich dafür, dass womöglich bald Urnenstelen auf dem Friedhof aufgestellt werden sollen. Vorerst soll jedoch geschaut werden, was solche Säulen-Gräber überhaupt kosten.

Bis ins kommende Jahr, so Bürgermeister Volker Schmitt, sollen Angebote eingeholt werden, um Urnenstelen auf dem Großsteinhauser Friedhof aufzustellen. Wären die da, gäb’ es auf dem Friedhof in Verbindung mit den regulären Urnengräbern und den Rasengräbern wieder genug Platz für Urnenbestattungen. Problem: „Die Stelen müssen ja vorfinanziert werden“, so Schmitt. Generell spüre auch Großsteinhausen, dass der Trend in Sachen Bestattungen immer mehr zu Urnengräbern geht. Reguläre Beisetzungen im Sarg seien eher die Seltenheit.