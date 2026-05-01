Die Ortsgemeinde Rieschweiler-Mühlbach will in der Ortslage oberhalb der Grundschule auf dem Pfaffenberg ein Freizeitgebiet einrichten. Im Raum steht ein größerer Grillplatz.

Es dreht sich um ein rund 5000 Quadratmeter großes Grundstück in der Gewanne Pfaffenberg, grob gesprochen oberhalb des Hohlwegs im Ortsteil Rieschweiler. Wie Ortsbürgermeister Peter Roschy (SPD) im Nachgang der Sitzung des Ortsgemeinderates am Mittwoch im Gespräch mit der RHEINPFALZ berichtete, habe sich durch den Verkauf des Grundstücks die Möglichkeit für die Ortsgemeinde ergeben, das Gelände zu kaufen. „Wir hätten schon länger gerne einen größeren Grillplatz in der Ortsgemeinde“, sagt Roschy.

Der könnte nun auf dem schön gelegenen Gelände entstehen, womöglich flankiert von einem Zeltplatz. „Die Ortsgemeinde könnte auf diesem Grundstück ein Sondergebiet für Freizeit und Erholung ausweisen und die dortige Fläche für Festivitäten oder Freizeitaktivitäten nutzen“, heißt es in der dazugehörenden Beschlussvorlage aus dem Rat. Das Gremium möchte den Plan eines Freizeitgebietes dort weiter verfolgen und stimmte bei drei Enthaltungen zu. Nun soll zunächst ein Bebauungsplan aufgestellt werden, also genauere Überlegungen angestellt werden, was genau auf dem Gelände entstehen soll.