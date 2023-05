Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



2022 soll der Straßenausbau in Battweiler wieder aufgenommen werden. Am Mittwochabend legte der Gemeinderat fest, dass die Windhofstraße als erstes erneuert werden soll. Weil der Ausbau der Schul- und der Blumenstraße teurer war als verschlagt und die Ausbaubeiträge stark gestiegen waren, hatte der Rat vorgesehene Bauprojekte nicht weiterverfolgt.

Es gab keine große Diskussion darüber, dass die Windhofstraße in der Prioritätenliste an erster Stelle stehen soll. „Wenn wir die in einem Jahr machen, sind unsere Mittel