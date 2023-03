Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Absolute Sicherheit gibt es während der Corona-Pandemie nicht. Aber regelmäßige Tests sorgen für ein Sicherheitsplus. Deshalb werden diese immer wieder für Mitarbeiter in den Kindertagesstätten gefordert. Die Ortsgemeinde Waldfischbach-Burgalben hat entschieden, das Personal in ihrer gemeindlichen Kita vorerst vier Wochen lang regelmäßig zu testen. Am Montag war Teststart.

„Negativ.“ Beide Daumen nach oben. „Es ist dann einfach ein viel besseres Gefühl, in die Gruppe zu gehen“, sagt Anja Schindler-Dums, die Leiterin der