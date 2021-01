Rot-weiße Warnbaken entlang dem Gehweg in der Hauptstraße bestimmen das Ortsbild von der Vinninger Kreuzung kommend. Die Gehwege werden ausgebaut, die Fahrbahn ist nicht betroffen.

Der Gehwegausbau habe sich quasi aufgedrängt, nachdem die Pfalzwerke AG derzeit in diesem Bereich ein Erdkabel im Gehwegbereich verlegen, informiert Ortsbürgermeister Felix Kupper auf Anfrage. Einen Ratsbeschluss hierfür habe er zwar nicht einholen können, weil coronabedingt die Sitzungen ausfielen. Jedoch habe er die Eilentscheidung in Absprache mit den beiden Ortsbeigeordneten und den Fraktionssprechern von FWG und CDU getroffen. Der Ratsbeschluss werde, wie vorgesehen, nachträglich eingeholt, so Kupper.

Kupper: Bürger werden nicht belastet

Die Kosten für den Gehwegausbau beziffert der Ortschef mit überschlägig 60.000 Euro. Diese zahle die Gemeinde. „Die Idee habe der erste Beigeordnete Willy Diemert geäußert und sei auf Zustimmung Kuppers gestoßen. „Wir als Gemeinde verfügen über die finanziellen Mittel und die Bürger werden damit nicht belastet, weil wir hierfür keine wiederkehrenden Beiträge erheben werden“, stellt er fest. Im Endeffekt sei die Idee schließlich in Absprache mit den Pfalzwerken zeitnah umgesetzt worden. Fakt sei, dass der Gehweg in diesem Bereich ohnehin marode sei und es wohl noch Jahrzehnte dauern würde, bis eine Sanierung erfolge. Die Pfalzwerke haben das Pirmasenser Unternehmen Karl Otto beauftragt für die Erdarbeiten, die Ortsgemeinde habe sich angeschlossen.

Konkret wird der Gehweg rechtsseitig der Hauptstraße vom Ortseingangsbereich Obersimten kommend bis zur Einmündung Rehbergstraße erneuert. Zwar ruhen derzeit die Arbeiten, weil es zu kalt ist, aber Kupper rechnet damit, sobald das Wetter mitspielt, dass die Ausbauarbeiten nur wenige Wochen dauern werden.