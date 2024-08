Auf dem Festplatz vor dem Dorfgemeinschaftshaus feierte Biedershausen am Wochenende sein Dorffest. Als Gegenentwurf zur Partymeile mit Live-Musik zog das Fest am Samstagabend mehr als 200 Besucher an – viele auch von außerhalb –, die das gemütliche Beisammensein schätzen. Zum Fassbieranstich waren Landrätin Susanne Ganster und Bürgermeister Patrick Sema auf die Sickingerhöhe gekommen.

Das von der Freiwilligen Feuerwehr und der Ortsgemeinde auf die Beine gestellte Dorffest fand dieses Jahr bereits zum 41. Mal statt und zählt damit zu den traditionsreichsten im Raum Zweibrücken. Der Verkaufserlös der großen Auswahl an Speisen soll der Feuerwehr zugute kommen. Die Kinder hatten ihren Spaß mit einer Hüpfburg und dem Spielmobil-Anhänger, mit Dreirädern und Bobby-Cars und Ausrüstung zum Hockey- und Fußballspielen.