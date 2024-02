Das Areal beim Reifenberger Pfarrhöfchen ist laut einer Analyse ideal für einen Solarpark. Der Rat ist geteilter Meinung. Bürgermeister Pirmin Zimmer wägt die Vor- und Nachteile ab.

Laut einer Analyse der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben könnte beim Pfarrhöfchen eine etwa acht Hektar große Freiflächen-Photovoltaikanlage gebaut werden. Soweit das Offizielle, erklärte Reifensbergs Bürgermeister Pirmin Zimmer. Obwohl das Ergebnis der Analyse intern gehandelt werden sollte, haben Photovoltaik-Firmen die Ergebnisse spitz bekommen, sagt Zimmer. Die Folge: Mehrere Projektierer haben die Gemeinde angeschrieben und ihr Interesse an dem Gelände bekundet.

„Jetzt ist eben diese Fläche komplett im Eigentum der Ortsgemeinde“, sagt Zimmer vor der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend (19 Uhr, Anbau Dorfgemeinschaftshaus) zur RHEINPFALZ. Das heißt, dass momentan die Gemeinde das letzte Wort hat, ob ein Solarpark gebaut wird oder nicht. Ist der Rat dafür, dann würde das Dorf sowohl Pacht als auch Geld über die EEG-Umlage – 0,2 Cent pro erzeugter Kilowattstunde Strom im Jahr – ausgezahlt bekommen. Zimmer schätzt im Jahr mit 40.000 bis 45.000 Euro Einnahmen.

Bürgermeister hin- und hergerissen

Im Rat gibt es aber auch Stimmen und Argumente gegen den Solarpark. Das Areal ist vom Oberdorf, Sportplatz und Neubaugebiet direkt einsehbar, zudem könnten die Paneele mit ihrer spiegelnden Fläche genau in Richtung Dorf ausgerichtet werden. Zimmer spricht von einer „unangenehmen optischen Beeinflussung.“ „Unsere Stärke ist nun mal unser ländlich geprägter Raum“, findet der Bürgermeister. Ein Solarpark könnte dabei als störend empfunden werden. Ein weiteres Negativ-Argument sei die wegfallende landwirtschaftliche Fläche.

Zimmer zeigt sich hin- und hergerissen. Einerseits stimmt er den Negativ-Argumenten zu. „Wenn ich sehe, wie eng unser finanzieller Spielraum ist, den wir jährlich haben, wäre sowas aber definitiv positiv für uns“, sagt er andererseits. Ein Kompromiss für den Bürgermeister sei es, statt dem Pfarrhöfchen-Gelände eine andere Fläche auf der Gemarkung, die nicht sofort ins Auge sticht, für ein solches Bauvorhaben auszusuchen.

Und es gibt laut Zimmer noch ein Problem: Selbst wenn der Rat sich am Mittwoch gegen den Solarpark ausspricht, so ist der Entschluss nicht für immer in Stein gemeißelt. „Dieser Beschluss hat so lange seine Gültigkeit, bis es vom Bund oder Land Auflagen gibt, solche Flächen zu nutzen.“ Würde das passieren, könnte ein negativer Grundsatzbeschluss aufgehoben werden. Die Entscheidung, so Zimmer, ist also vielmehr eine Momentaufnahme und eine Stellungnahme seitens des Rates.