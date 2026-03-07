Aus Mainz winkt dem Landkreis Südwestpfalz ein erklecklicher Geldsegen. Für Projekte in Großsteinhausen sei das aber eher nichts, sagt der Bürgermeister.

„Der Kreis bekommt viel Geld aus Mainz. Allerdings erst in den nächsten zwölf Jahren“, sagte Großsteinhausens Bürgermeister Volker Schmitt in der Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag. Das Geld stammt aus Mitteln des sogenannten RLP-Plans. Wie Volker Schmitt erklärte, plant der Landkreis Südwestpfalz, dass ein Teil des Geldes an die Verbandsgemeinden fließen soll, die es wiederum an ihre Ortsgemeinden weitergeben können – fast wie beim Regionalen Zukunftsprogramm im vergangenen Jahr. Doch die Sache habe einen Pferdefuß: Laut Schmitt sind in diesem Programm nur Projekte mit einem Mindestvolumen von 250.000 Euro förderfähig. Und in den Straßenbau dürfe das Geld nicht investiert werden.

Beim Kreis gibt es hinreichend Projekte

Im Verbandsgemeinderat, in dem Volker Schmitt Mitglied ist, hat er sich mit seinen FDP-Parteikollegen dafür ausgesprochen, dass das Geld für Projekte der Verbandsgemeinde ausgegeben wird. Davon werde es in den kommenden Jahren genug geben. Schmitt nennt als Beispiel den Sanierungsstau bei den Feuerwehrhäusern, Investitionen ins Leitungsnetz der Werke und den Schulneubau in Stambach. „Es gibt genug Punkte, für die die Verbandsgemeinde Geld braucht“, sagt Schmitt.

Zudem erhofft er sich, dass somit auf die Bürger in den kommenden Jahren keine gravierenden Preissteigerungen zukommen. Irgendwie müssten die Investitionen ja bezahlt werden. Und wenn das aus dem Verbandsgemeindehaushalt passiere, dann könnte sich laut Schmitt die Umlage erhöhen, was wiederum zu höheren Grundsteuerhebesätzen führen könnte.