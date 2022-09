Nachdem in der Nacht zum Mittwoch Unbekannte den Geldautomaten einer Filiale der Sparkasse Südwestpfalz in der Hauptstraße gesprengt haben, hat die Polizei die Spuren gesichert.

Mittlerweile haben die Ermittler ihre Arbeit am Tatort beendet. Die Sperrung der Hauptstraße ist damit auch wieder aufgehoben.

Nach ersten Feststellungen der ermittelnden Polizeibeamten haben die Täter einen Bargeldbetrag in noch unbekannter Höhe erbeutet. An dem Gebäude entstand erheblicher Sachschaden in einem mittleren fünfstelligen Bereich.

Bei der Sprengung des Geldautomaten wurde niemand verletzt. Nach der Tat flüchteten die Täter mit einem dunklen Pkw der Marke Seat in Richtung Frankreich. Die Ermittlungen dauern an.