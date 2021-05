Die Idee des Verbandsgemeinderates, die Grundschulkinder aus Klein- und Großsteinhausen in Zukunft womöglich in Hornbach statt in Bottenbach zu unterrichten, stößt bei den Eltern aus den beiden Dörfern sauer auf. Verbandsbürgermeister Björn Bernhard kritisiert indes den Irrglauben, dass es ihm nur ums Geld geht.

„In Hornbach, da ist kein Platz“, so die eindeutige Meinung von Verna Krüger, Pfarrerin aus Großsteinhausen. Sie gibt den Religionsunterricht in Bottenbach und Hornbacher, hat zudem ein Kind an der Bottenbacher Grundschule und ist dort zweite Vorsitzende des Fördervereines. Sie spricht sich genauso wie andere Eltern aus Groß- und Kleinsteinhausen klar dafür aus, dass die Kinder weiter in die Bottenbacher statt in die Hornbacher Grundschule gehen. „Das Finanzielle ist für mich kein Argument“, sagt Krüger klar und deutlich und positioniert sich damit vor allem gegen die FDP-Fraktion des Verbandsgemeinderates. Der Grund: Die kämpft seit Jahren dafür, die Kinder nach Hornbach statt nach Bottenbach zu schicken. Dann müsse die Verbandsgemeinde keinen Gastschulbeitrag an die benachbarte Verbandsgemeinde Pirmasens-Land - zu der Bottenbach gehört - zahlen. „Wenn Geld eingespart werden sollte, was passiert dann damit? Wird damit dann der längere Schulweg nach Hornbach bezahlt?“, so Krüger.

Alexander Schwartinski teilt Krügers Meinung, hat mit ihr zusammen sogar einen Brief an den Verbandsbürgermeister Björn Bernhard geschrieben. 14 Familien aus Groß- und Kleinsteinhausen sprechen sich darin dafür aus, die Kinder weiter nach Bottenbach zu schicken. Dem Schreiben hängt zudem ein Fragenkatalog an, Schwartinski will darin etwa wissen, welche anderen Pläne es gebe, den Schulstandort Hornbach auszubauen, ohne den Einzugsbereich zu vergrößern.

„Die Kinder sind schon immer in Bottenbach in die Schule gegangen“ sagt Schwartinski. Er hat mit seiner Familie vor wenigen Jahren in Großsteinhausen gebaut, ein Grund in das Dorf zu ziehen war sogar die nahe gelegene Grundschule in Bottenbach. „Mein Jüngster ist jetzt ein Jahr alt und der soll auch nach Bottenbach gehen“, fordert der Vater. Schwartinski befürchtet indes sogar, dass die Bottenbacher Schule ohne die Kinder aus Groß- und Kleinsteinhausen vor dem Aus steht. Zudem haben Schwartinski und Krüger noch eine ganz andere Überlegung: Contwig ist von Althornbach ungefähr so weit entfernt wie Großsteinhausen. „Warum gehen die Contwiger Schüler also nicht dorthin, sondern werden für Tausende von Euros in Schulcontainern unterrichtet“, so Krüger.

Bernhard: Es geht nicht nur ums Geld

Für Verbandsbürgermeister Björn Bernhard läuft die gesamte Diskussion derzeit etwas aus dem Ruder: „Die ganzen Leute sprechen nur über die Kosten. Aber es geht nicht nur ums Geld, es geht uns auch um das Wohl der Kinder“, so Bernhard im RHEINPFALZ-Telefonat. Er sieht die Hornbacher Grundschule in Gefahr. „Damals waren in Hornbach an die 200 Kinder. Heute sind es nur noch 90“, sagt der Verbandsbürgermeister. Und von diesen 90 seien noch weniger Kinder in der Ganztagsschule angemeldet. „Wenn das noch weniger werden, bekommen wir ein Problem mit den Zuschüssen und fallen als Ganztagsschule hinten runter“, befürchtet Bernhard. Dennoch, das Thema Geld spielt für den Verbandsbürgermeister auch eine Rolle, er will das nämlich lieber in die Hornbacher Grundschule investieren. „Und wenn wir ehrlich sind, ob die Kinder morgens mit dem Bus vier Kilometer nach Bottenbach oder acht Kilometer nach Hornbach fahren, darüber kann man wirklich nicht streiten“.

In einem Punkt gibt der Verbandsbürgermeister aber Entwarnung: „Die in Bottenbach eingeschulten Kinder laufen dort dann auch durch“. Sprich: Werden Kinder in Bottenbach unterrichtet, werden sie bei einer Entscheidung der Verbandsgemeinde nicht von heute auf morgen nach Hornbach geschickt. Noch ist aber nicht entschieden, ob die Groß- und Kleinsteinhauser Kinder zukünftig nach Hornbach gehen sollen. Bisher hat nur der Schulträgerausschuss beschlossen, die gesamte Angelegenheit zu prüfen. „Wichtig ist, das war einstimmig. Also keine Geschichte nur von der FDP und UWG“, fügt Bernhard hinzu.