Der Dietrichinger Gemeinderat hat am Mittwochabend dem Haushaltsplan für 2020 und 2021 zugestimmt. Laut Bürgermeisterin Ulrike Vogelgesang ist der Plan für die beiden Jahre gut aufgestellt. Investieren will die Gemeinde in zwei Straßen und in den Althornbacher Kindergarten.

„Wir können uns da eigentlich nicht beklagen“, hatte Vogelgesang bereits vor der Sitzung gegenüber der RHEINPFALZ gesagt. Die größte Ausgabe für das Dorf wird der Zuschuss zum Kindergarten-Ausbau in Althornbach sein, 50 000 Euro will das Dorf für das Vorhaben beisteuern. Die Dietrichinger Kinder gehen genauso wie die Kinder aus Mauschbach in den Althornbacher Kindergarten, der muss dringend ausgebaut werden. Rund eine Millionen Euro kostet das Vorhaben, die Kosten werden auf die drei Ortsgemeinden verteilt, zudem geben Kreis und Land zusammen rund 150 000 Euro dazu.

Ein weiterer Investitionspunkt ist die Rissesanierung in der Gustav-Schmenger-Straße und in der Feldstraße. Hierfür vergab der Gemeinderat den Auftrag einstimmig an die Firma VSI aus Kaiserslautern. Pro laufenden Meter kostet die Rissesanierung 76 Cent, hinzu kommt ein Obolus für die Baustelleneinrichtung. Dietrichingen hat 2500 laufende Meter angemeldet, im Haushalt stehen rund 10 000 Euro für die Straßensanierung zur Verfügung.

Bereits vor der Sitzung erklärte Vogelgesang, dass sie nicht mit erheblichen Steuereinbußen aufgrund der Corona-Pandemie rechnet. „Dietrichingen bekommt da ohnehin nie viel Steuern“. Auch beim Gemeindewald rechnet die Bürgermeisterin mit weniger Einnahmen.