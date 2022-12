2,1 Millionen Euro leiht sich die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben von der Sparkasse für drei Großprojekte in Thaleischweiler, Höhmühlbach und Maßweiler.

Das Geld wird vor allem für das neue Rathaus der Verbandsgemeinde, das neue Feuerwehrgerätehaus in Rieschweiler-Mühlbach und die Generalsanierung der Grundschule Maßweiler benötigt. Die Verbandsgemeinde finanziert damit ihren Eigenanteil.

Der Verbandsgemeinderat entschied, den Kredit bei der Sparkasse Südwestpfalz aufzunehmen. Der Zinssatz, der für zehn Jahre festgeschrieben ist, beträgt 3,25 Prozent. Die Tilgung beläuft sich jährlich auf zwei Prozent. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 30 Jahren. Vor dem Hintergrund, dass Prognosen zur Zinsentwicklung derzeit einem Blick in die Glaskugel entsprechen, wie CDU-Fraktionssprecher Dietrich Bauer feststellte, was SPD-Finanzexperte Rainer Peschel bestätigte, entschied man sich für diese Lösung.

Man folge mit dieser Vorgehensweise einem Anliegen, das in der Ratssitzung im September formuliert wurde, erinnerte Dirk Kattler, der Kämmerer der Verbandsgemeinde. Die Verbandsgemeinde wird künftig jährlich ihren Kreditbedarf für die laufenden Projekte ermitteln, die Kredite passgenau in dem jeweiligen Jahr aufnehmen. Zum Jahresende hin, erläuterte Kattler, lasse sich dieser Finanzbedarf gut erkennen. In diesem Jahr liege er bei 2,1 Millionen Euro.

Peschel war von über drei Millionen Euro ausgegangen, nachdem im Haupt- und Finanzausschuss die finanzielle Lage der Verbandsgemeinde erläutert worden war. Mit den dort genannten und durchgesprochenen Zahlen, sagte Kattler, lasse sich der Finanzbedarf weder für Laien noch für einen Fachmann berechnen. Im Hauptausschuss sei es um den Ergebnishaushalt gegangen, erläuterte Kattler. Der Kreditbedarf werde aber im Finanzhaushalt festgestellt. Das sei ein bisschen so, als würde man Äpfel mit Birnen vergleichen, sagte Kattler zu den vorgetragenen Berechnungen. Es sei auch nicht möglich, jetzt schon mehr Kredit aufzunehmen, auch wenn absehbar sei, dass die Verbandsgemeinde für diese Projekte weitere Kredite benötige. Das verbiete die Gemeindeordnung, weil dadurch die Zinszahlungen steigen.

Was die finanzielle Prognose anbelangt, wird auch die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben im kommenden Jahr durch die Reform des kommunalen Finanzausgleichs knapp eine Million Euro mehr einnehmen. Ob die Dörfer deshalb weniger Geld an die Verbandsgemeinde abgeben müssen, entscheidet sich, wenn die belastbaren Zahlen vorliegen – zum Beispiel die Kreisumlage, höhere Energiekosten und steigende Personalkosten.