Auch in diesem Jahr wird es die „Aktion Gelbes Band“ wieder geben. Darauf weist die Leader-Aktionsgruppe Pfälzerwald plus hin. Bei dieser Initiative darf jedermann Obstbäume frei ernten. Vorausgesetzt, diese sind mit einem gelben Band versehen.

Schon im Vorjahr hatte das Biosphärenreservat Pfälzerwald gemeinsam mit dem Haus der Nachhaltigkeit und der Leader-Aktionsgruppe für das Gebiet des Pfälzerwaldes und die Leader-Region das „Gelbe Band“ erfolgreich eingeführt. Die Aktion soll den Blick darauf lenken, welch hohe Bedeutung Streuobstwiesen für die regionale Kultur, das Landschaftsbild und die biologische Vielfalt haben. Außerdem wird darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig regional erzeugte Lebensmittel gerade in Zeiten der Klimakrise sind.

Mit dem Gelben Band werden bestimmte Obstbäume in der Landschaft gekennzeichnet. An deren Früchten darf sich jeder bedienen – in haushaltsüblichen Mengen und auf eigene Gefahr. Freigegeben werden die Bäume von Gemeinden, Forst und Privatleuten. Welche Bäume beteiligt sind, soll rechtzeitig vor der Ernte veröffentlicht werden, zum Beispiel im Internet. Entsprechende Informationen, auch zur Aktion „Gelbes Band“ und den Terminen, findet man hier.

Kurse und Wissensangebote

Der Lebensraum Streuobstwiese ist nicht nur vom Ernten, sondern auch von einer guten Wiesen- und Baumpflege abhängig. Deshalb wird die Aktion „Gelbes Band“ in diesem Jahr durch verschiedene Kurse und Wissensangebote ergänzt. Die nächsten Termine sind der 11. Juni in Vinningen und der 3. Juli in Johanniskreuz: An beiden Tagen wird es ums Mähen und den Umgang mit der Sense gehen.

Je nachdem, wie die Obstbaumflächen gepflegt werden, sehen die Auswirkungen auf die Artenvielfalt aus. So rät der Naturkunde- und Naturschutzverein Pollichia nur ein- bis zweimal im Sommer zum Mähen und Entfernen des Schnittguts. Und oft würden Wiesen gemulcht: Dies sei für viele Insekten tödlich; Blühquellen würden nahezu vernichtet.

„Tag der Streuobstwiese“

Der 29. April war „Tag der Streuobstwiese“. Bereits zum zweiten Mal fand er nicht nur in Deutschland, sondern europaweit statt. Auch im Biosphärenreservat Pfälzerwald prägen Streuobstbestände nicht nur die Landschaft, sondern gelten als eines der artenreichsten Biotope überhaupt. Neben dem traditionellen Ziel der Obstproduktion haben diese Kulturen auch wichtige Bedeutung für den Klimaausgleich sowie den Boden- und Wasserschutz.