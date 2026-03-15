Ein Autofahrer hat am Freitag gegen 10 Uhr auf der Neuhofstraße in Rodalben einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei war der Mann in Richtung Neuhof unterwegs, als ein gelber Sack plötzlich von rechts auf die Fahrbahn geweht wurde. Beim Ausweichen übersah er ein vorausfahrendes Auto, das sich ordnungsgemäß zur Straßenmitte eingeordnet hatte, um abzubiegen.

Der Unfallverursacher fuhr auf das andere Fahrzeug auf. Beide Autos wurden beschädigt, das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer des anderen Wagens erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Pirmasens gebracht.