Noch einmal bestes Wetter, Messe im Freien, Musik mit Bläsern, Orgel und dem Ensemble Stimmgewandt: Am Sonntag, dem Dreifaltigkeitstag, endeten im Wallfahrtsort Maria Rosenberg das große Wallfahrtsfest und die Rosenberger Musiktage. Unter der Leitung von Dekanatskantor Christian Payrolla, der das Abschlusskonzert der Rosenberger Musiktage leitete, waren die Musiker im Rahmen des Pontifikalamtes mit Weihbischof Otto Georgens zu hören. Der Weihbischof segnete zum Abschluss eine Marienfigur – „als kleine Überraschung“, sagte Pfarrer Volker Sehy, Direktor von Maria Rosenberg – für Lynn Lickteig. Die Nachfahrin von Anna Lickteig, einer Stifterin des Rosenbergs, war mit ihrem Ehemann Kevin in diesem Jahr aus den USA zum Wallfahrtsfest gekommen.

Das geistliche Volksfest mit seinen vielfältigen Angeboten – unter anderem die wieder gut besuchte Lichterprozession, Angebote für Menschen mit Beeinträchtigung, Maria on Tour – hatte von Mittwoch bis Sonntag viele Gläubige bewogen, sich auf den Weg zum Wallfahrtsort zu machen und die Angebote zu nutzen. Auch das Angebot nach verschiedenen Veranstaltungen im Wallfahrtshof, Zeit bei Essen, Trinken und netten Gesprächen miteinander zu verbringen. Die frohe Botschaft mittels Musik zu verkünden, das ist das Ansinnen, das eng mit den Rosenberger Musiktagen verbunden ist. Das vierte und letzte Konzert in der Reihe war – diesen Weg geht man auf dem Rosenberg bewusst – in die Messe eingebettet. Applaus war deshalb während der Messe, die im Wallfahrtshof stattfand, immer wieder zu hören.