Weil der Gehweg der Rosenkopferstraße sich auf einem rund 60 Meter langem Teilstück abgesenkt hat, wird er nun saniert. Dem stimmte der Gemeinderat im Umlaufverfahren zu.

Laut Bürgermeister Paul Sefrin ist der Bürgersteig in dem Bereich eine Stolperfalle, zudem sammelt sich beim Regen in der Kuhle das Wasser. „Das ist dort richtig ausgemuldet“, kommentiert Sefrin. Die Folge: Wenn es regnet, bilden sich riesige Pfützen, teilweise läuft das Regenwasser sogar im Bürgersteig ab. Der Auftrag ging an die Petersberger Firma Bohrer, die Kosten für die Sanierung belaufen sich auf rund 5600 Euro. Das Geld dazu kommt aus dem Bechhofer Haushalt. Die Sanierung, so Sefrin, ist eine Straßen-Unterhaltungmaßnahme, also Aufgabe der Gemeinde.