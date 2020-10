Die Straßenmeisterei Dahn kündigt Gehölzpflegearbeiten an, die ab Mittwoch, 7. Oktober, bis 23. Oktober im Süden des Landkreises für mehr Sicherheit an Straßen sorgen sollen. In dieser Zeit müssen Verkehrsteilnehmer mit Verzögerungen rechnen.

In Teilabschnitten soll Gehölz am Straßenrand zurückgeschnitten werden. Rückschnitt und Verjüngung erfolgten im mehrjährigen Turnus zur Vermeidung von Gefahren durch Wind- und Schneebrüche, teilt die Straßenmeisterei dazu mit. Außerdem ließen sich Gefahren schneller erkennen, etwa durch Wildwechsel.

Die Arbeiten werden laut Straßenmeisterei zum Teil mit Hilfe eines Fällgreifer ausgeführt. Die Geräte erhöhten die Arbeitssicherheit enorm. Handarbeiten mit Motorsägen, Hoch-Entaster und Heckenschere müssten jedoch weiterhin durchgeführt werden. Die anfallenden Sträucher und Bäume werden am Ende als Biomasse seitlich gelagert oder gehäckselt und dem Wirtschaftskreislauf zugeführt. Die Arbeiten dürfen nur in der vegetationsarmen Zeit vom 1. Oktober bis 28. Februar erfolgen.

Parallel zu der Gehölzpflege stehen weitere Unterhaltungsarbeiten bei der Straßenmeisterei an. Dementsprechend könnten sich die geplanten Gehölzpflegearbeiten verschieben.

Ampel wird eingerichtet

Auf folgenden Streckenabschnitten sind die Pflegearbeiten geplant: auf der K 2-Zufahrt nach Hilst, an der L488-Böschung in Hirschthal, an der L496-Umgehung Münchweiler, an der L486 Salzwoog, an der L495 zwischen Hauenstein und Völkersweiler sowie an der K1 zwischen Schweix und der Bundesgrenze.

Die Arbeiten erfolgen täglich zwischen 8 und 15 Uhr unter laufendem Verkehr mittels Ampel. Bei Fällarbeiten muss der Verkehr auch einmal für zehn bis 15 Minuten voll gesperrt werden.