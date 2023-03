Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sie haben das schier Unglaubliche geschafft: Lukas Bion aus Vinningen, Christopher Rauch aus Pirmasens und Fabian Janssen aus Mainz sind innerhalb von 24 Stunden 133 Kilometer von Kröppen an den Mainzer Dom gelaufen. Am Ende wollten sie nur noch eines.

Am Samstag, 10 Uhr, laufen die drei Abenteurer los und kommen am Sonntagmorgen zeitversetzt ab 9.40 Uhr in Mainz an. „Rund gelaufen ist am Ende keiner mehr von uns, wir waren froh, es geschafft zu haben“,