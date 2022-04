Jetzt starten sie zur Abreise nach Skandinavien und in die sibirische Taiga, unsere letzten Singvogel-Wintergäste. Kaum zu glauben, wie diese kleinen Piepmätze einen Reiseweg von mehr als 2000 Kilometern schaffen. Derweil sind andere Vögel wieder da.

Schwalben, Hausrotschwanz, Klappergrasmücke, Wendehals und Rohrweihe sind inzwischen aus ihren Winterquartieren in Afrika und Südfrankreich zurückgekehrt. Sogar einen Wiedehopf hat Sabine Zimmer auf der Battweiler Höhe bereits beobachtet.

Lange hatten die Vogelfreunde vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu) die sonst so typischen Wintergäste Bergfink, Seidenschwanz und Erlenzeisig aus Skandinavien und Teilen Russlands vermisst. Ein Grund für ihr Ausbleiben dürfte der milde Winter gewesen sein, der den gefiederten Gästen aus dem hohen Norden keine Futternot bereitete. Darum haben wir sie hier an unseren Futterhäuschen nicht gesehen, glaubt Peter Spieler vom Nabu. Die Vögel sind vermutlich nur zögerlich in Richtung Mitteleuropa aufgebrochen.

Bergfink im Frühlingskleid

Überraschenderweise wurden sie im Februar jedoch zahlreich an einer Futterstelle in Battweiler gesichtet. Die Vogelkenner wunderten sich darüber, dass die Bergfinken hier bis fast Mitte April keine Eile zur Abreise gezeigt haben. Vermutlich hat sie die innere Uhr ihres natürlichen Zugverhaltens hinreichend sicher geleitet, dass sie ihren Rückweg zum südlichsten Zipfel Norwegens, nach Mittelschweden, Südfinnland und Sibirien nicht zu früh angetreten haben. Nicht dass sie dort etwa noch in den frostigen Winter geraten würden.

Der Nordfink, wie der Bergfink ebenfalls bezeichnet wird, ist ein naher Verwandter unseres Buchfinken, aber sein Brutgebiet ist die Taigazone des hohen Nordens, in der der Buchfink nicht vorkommt. Die arktischen Waldzonen mit Kiefern, Fichten, Birken und Wachholderbewuchs sind der Lebensraum dieses Vogels. Sein markantes, auffällig buntes Federkleid unterscheidet ihn deutlich von unseren Finken. In unserer Gegend gibt es das Männchen schon mit seinem schwarz glänzenden Kopf und Nacken zu sehen, da es sein prägnantes Frühlingskleid bereits angelegt hat. Orangefarben leuchten Brust und Schulterfleck. Die Weibchen sind deutlich matter orange gefärbt, was ihnen eine gute Tarnung in ihrem nordischen Brutrevier verschafft. Der Bergfink hat nur eine Jahresbrut, da der nordische Sommer nur kurz ist, um geeignetes Futter für den Nachwuchs zu finden.

Kopfüber ran an die Leckereien

Zu unseren nördlichen Gästen am Futterplatz in der Südwestpfalz zählt in diesen Tagen auch der Erlenzeisig, obwohl er auch das ganze Jahr über in unseren Mischwäldern oder Bachläufen mit Erlen beobachtet werden kann. Der gesellige grüngelbe Vogel ist nicht größer als eine Tannenmeise. Bei der Futtersuche sind diese Tiere genauso gute Kletterkünstler wie die Blaumeisen. So gelingt es ihnen, kopfüber an Erlen- und Birkenzweigen an die Samen zu gelangen.

Ein Erlenzeisig wiegt bis zu 13 Gramm. Ihr Nest für den Nachwuchs bauen diese Vögel vornehmlich in Fichten. Es gibt zwei Jahresbruten. Erlenzeisig-Männchen haben einen grünen Rücken, der dunkel gestreift ist. Limonengrün ist die Brust, während Kopf und Kinn schwarz sind.

Sangeskunst mit Unwucht

Auf dem großen Foto mit den drei Bergfinkenweibchen ist im Vordergrund ein Buchfink-Männchen mit seiner rotbraunen Brust, dem taubenblauen Kopf und Nacken zu erkennen. Das Buchfinkenweibchen hat hingegen eine schlichte graugrüne Brust und eine weiße Flügelbinde. Der Baumbestand im Dorf, im Friedhof oder im lichten Hochwald ist ein geeigneter Brut- und Lebensraum für den Buchfink. Längst ist der Vogel bei uns nicht mehr so zahlreich wie noch vor 30 Jahren. Der dörfliche Lebensraum ist an Bäumen ärmer geworden, was sich für die Vogel- und Insektenwelt nachteilig auswirkt.

Derzeit macht das erste zarte Vogelkonzert deutlich, dass der Frühling nicht nur mit Blütenreichtum und Sonnenschein eingesetzt hat. Zwar müssen Amsel, Stare, Buchfink, Dompfaff und Schwalben noch ein wenig üben, denn ihr Gesang hat noch manche Unwucht. „Es ist tatsächlich so, dass unsere Singvögel nach der langen Ruhephase durch den Winter ihre Stimme erst wieder einüben müssen, damit der Gesang wieder absolut melodisch klingt“, weiß Peter Spieler.

Wenn die Mehlschwalbe den Kürzeren zieht

Schon vor Ostern wurden die ersten Rauch- und Mehlschwalben in Walshausen und Umgebung gesichtet. Ihr vertrautes Zwitschern wird in der Region immer seltener, da den Schwalben die Möglichkeiten zum Nestbau fehlen – und die Mücken als wichtigste Nahrungsgrundlage. Eigentlich hatten die Vogelkenner vom Nabu gehofft, dass die Schwalben rund ums Stromhäuschen in Walshausen heimisch werden. Das Häuschen hat man zum Vogelhotel umgerüstet, aber Sperlinge, Dohlen und Tauben haben gegen die Schwalben gesiegt, sodass hier für diese keine Brutmöglichkeit blieb.

Weitere Rückkehrer aus dem Süden hat der Vogelkenner Norbert Fakundiny aus Kleinsteinhausen im Zweibrücker Land bereits beobachtet. Es sind dies Waldwasserläufer, Merlin, Flussregenpfeifer, Fischadler, Bachstelze und Feldlerche.