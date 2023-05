Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine bisher ungesicherte Kurve an der Kreisstraße erhält auf Betreiben der Gemeinde eine doppelte Schutzplanke. Anlass dafür war ein Unfall Anfang August an dieser Stelle.

Als am 9. August ein 18-jähriger Autofahrer abends die Kreisstraße 1 von Schweix in Richtung Trulben befuhr, verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, kam in den rechten Grünstreifen