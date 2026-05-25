Zum ersten Mal kamen Jugendliche aus Zypern zum OWG in Dahn. Die anfängliche Zurückhaltung schwand schnell, die beiden Schülergruppen lernten viel voneinander.

Für 20 junge Leute wurde die Idee eines geeinten Europas ganz konkret. Das Otfried-von-Weißenburg-Gymnasium (OWG) in Dahn empfing von 25. April bis 2. Mai erstmals eine Schülergruppe aus Zypern. Seit November waren die Schülerinnen und Schüler der neunten Klassen bereits online in Kontakt. Sie tauschten sich aus, präsentierten die eigene Schule und erzählten von ihrer jeweiligen Heimat.

Bezeichnend für die unterschiedlichen Regionen, aus denen die Schüler kommen, wählten die Schulen den Projektnamen: „From Forest and Rocks to Coastal Cave – Von Wäldern und Felsen zu Küsten und Höhlen“. Die Schüler aus Zypern vom Lyzeum in Paralimni leben an der Küste. Die Landschaft der Pfalz war für sie neu.

Gemeinsam zum Europaparlament

In gemeinsamen Ausflügen brachten die OWG-Schüler ihren Gästen ihre Heimat näher. Ein Ausflug nach Straßburg zum Europaparlament habe nachhaltigen Eindruck hinterlassen. „Wir konnten einer Sitzung beiwohnen, und das Thema Social Media war direkt eines, das uns betrifft“, erzählte Schüler Julian Groß. Zunächst hätten sich Gruppen nach Herkunft gebildet, doch das habe sich mit der Zeit aufgelöst. Auch die Verständigung in Englisch habe gut geklappt.

„Die Zyprer sind einfach tolle Leute, so gut gelaunt, froh und positiv gestimmt. Es war leicht, in Kontakt zu kommen“, sagt Schülerin Jule Back. Daneben gab es ganz praktische Dinge, die die Schüler über Zypern erfahren haben. „,Ne’ heißt dort Ja, und das Sprudelwasser ist wesentlich teurer als hier“, zählt Milana Bohl einige Dinge auf, die sie über das fremde Land erfahren hat.

Beim Gegenbesuch vom 31. Mai bis 7. Juni werden die Schüler vom OWG Gelegenheit haben, ihr Bild von Zypern und seinen Menschen zu vervollständigen. „Möglich wurde die neue Partnerschaft durch das Erasmus-Programm der Europäischen Union, die finanzielle Unterstützung bietet, damit ein solches Kennenlernen stattfinden kann“, berichtet Christian Stalter, einer der begleitenden Lehrer am OWG.