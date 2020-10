„Wir wünschen uns, dass die Gedenkstätte mit dem Glockenturm der ehemaligen Militärkirche hier in Münchweiler an die gelebte deutsch-amerikanische Freundschaft erinnert.“ Verbandsbürgermeister Wolfgang Denzer, gleichzeitig Vorsitzender des Zweckverbandes Gräfensteiner Park, hat bei der feierlichen Einweihung an die Geschichte des Militärhospitals und der kleinen Kirche erinnert. Im Beisein des amerikanischen Oberst Shane Roach sowie Vertretern der Gemeinde Münchweiler, der Verbandsgemeinde und des Landkreises Südwestpfalz weihten Pfarrer Franz Ramstetter und Pfarrerin Susanne Dietrich die Glocke. Ihre neue Heimat hat sie unweit des früheren Kirchenstandortes auf dem Gelände des Musikvereins Münchweiler gefunden. Die Vereinsmitglieder wollen ihre Pflege übernehmen. Ortschronist Werner Dillenkofer ließ die Geschichte des Militärhospitals und die Bedeutung für die Gemeinde Münchweiler in einem kurzen Vortrag Revue passieren. „Allein bis 1958 wurden im Hospital mehr als 1000 Kinder geboren“, wusste er. „Schön wäre, wenn für sie die Gedenkstätte ein Ort der Erinnerung werden kann“, sagte Ortsbürgermeister Timo Bäuerle.