Das Thema ist angesichts des Ukraine-Krieges aktueller denn je. An die Opfer von Krieg und Gewalt soll am Sonntag, 13. November, dem Volkstrauertag, erinnert werden. Auch auf dem Ehrenfriedhof in Dahn laden Stadt und Pfarrei die Bürger ein zum Gedenken.

Um 15 Uhr beginnt die Gedenkfeier der Stadt Dahn auf dem Ehrenfriedhof. Neben Stadtbürgermeister Holger Zwick und Landrätin Susanne Ganster wird dazu auch Thomas Linnertz, der Präsident der ADD in Trier, erwartet. Ebenso beteiligen sich Schüler des Dahner Otfried-von-Weißenburg-Gymnasiums, die auch Kränze niederlegen werden. Der Musikverein Wieslautermusikanten Dahn begleitet die Feier.

Nach der Feier werden ab etwa 15.45 Uhr Kerzen verteilt und auf jedem Grab ein Licht entzündet als weithin sichtbares Zeichen des Erinnerns. Dazu ruft die katholische Pfarrei Heiliger Petrus wieder Kinder und Jugendliche zum Helfen auf. Um 17.30 Uhr beginnt dann mit einsetzender Dämmerung ein Gottesdienst an der Michaelskapelle auf dem Ehrenfriedhof.

Über 2400 Opfer des vergangenen Weltkrieges ruhen in den Gräbern auf dem Dahner Ehrenfriedhof. Menschen, die in der Region ihr Leben gelassen haben. Der Volkstrauertag rückt diese Geschehnisse besonders ins Bewusstsein und ruft zum Bemühen um Frieden und Gerechtigkeit auf.

