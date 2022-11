Bei der Gedenkfeier zum Volkstrauertag auf dem Ehrenfriedhof setzte sich das fort, was bei der Gedenkfeier zum 9. November auch schon stattfand: Die Beteiligung von Schülern des Otfried-von-Weißenburg-Gymnasiums bei der Gedenkarbeit.

Landrätin Susanne Ganster drückte dies bei der Feier am Sonntag so aus: „Wir wollen die Gedenkarbeit in die nächste Generation hineintragen.“ Die Schüler Leon Bereswill, Johannes und Josephine Link sowie Thalia Wegmann lasen aus dem Prosatext des deutschen Schriftstellers Wolfgang Borchert, „Dann gibt es nur eins!“. Darin werden die Leser aufgefordert, nein zu sagen zu allen Kriegsbeteiligungen.

Zuvor verdeutlichten Stadtbürgermeister Holger Zwick, Thomas Linnertz, der Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, und die Landrätin die Bedeutung der Gedenkarbeit sowie des gemeinsamen Eintretens für Frieden in der aktuellen Zeit. Musikalisch wurde die Gedenkfeier von den Wieslautermusikanten, Isabelle Blank, Lothar Frary und Holger Ryseck gestaltet. Zum Abschluss der Gedenkfeier entzündete der Pfarrer und Kooperator der Pfarrei Heiliger Petrus Dahn, Joachim Voss, ein Friedenslicht, bevor unter Glockengeläut und Musik die Kranzniederlegungen erfolgten. Rund 80 Teilnehmer besuchten die Gedenkfeier.