Es ist ein Thema, über das lange nicht öffentlich gesprochen wurde: die Psychiatrie während des Nationalsozialismus. Beim diesjährigen Gedenken an die Opfer der Reichspogromnacht 1938, in der im ganzen Land jüdische Synagogen und Geschäfte angezündet wurden, wird dieses dunkle Kapitel in Dahn im Vordergrund stehen.

Die Gedenkfeier am 9. November, dem Jahrestag der Reichspogromnacht 1938, im Bürgersaal der Verbandsgemeinde beschäftigt sich in diesem Jahr mit dem Schwerpunkt der NS-Psychiatrie.