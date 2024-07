Ursula Danner geborene Röckel ist heute 80 Jahre alt. Mit ihrem Ehemann Bernd ist sie derzeit zu einem Kurzurlaub verreist. Zehn Tage später wird dieser 80 Jahre alt. Zusammen 160 Jahre feiert man an dessen Geburtstag mit in einem Eppenbrunner Restaurant.

Aus ihrer 1966 geschlossenen Ehe gingen Sohn und zwei Töchter hervor. Sie wohnen mit ihren Familien alle nicht weiter als 30 Kilometer von Trulben entfernt und sorgten für fünf Enkelkinder. Nach der mittleren Reife begann die Jubilarin beim Amtsgericht Pirmasens zu arbeiten, wechselte dann 1965 zur damals noch selbstständigen Ortsgemeinde Trulben. 1973 bei der Gründung der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land beendete sie vorübergehend ihre Berufstätigkeit und widmete sich der Kindererziehung. Ab 1978 nahm sie vertretungsweise und später halbtagsweise wieder eine Beschäftigung beim Pirmasenser Amtsgericht auf. Dort ging sie 2002 in Rente. 2006 zog die Jubilarin wieder zurück nach Trulben, nachdem sie für rund drei Jahrzehnte in Vinningen wohnte.

Ihre Kinder- und Jugendzeit verbrachte Ursula Danner in Pirmasens, wo sie in St. Anton in der Jugendarbeit engagiert war. Ihr Leben lang war sie engagiert, sozial eingestellt und gegenüber ihren Mitmenschen hilfsbereit. Durch die Familie und ehrenamtliches Engagement sind trotz einiger Krankheiten die Tage ausgefüllt. Verschiedene Hobbys, wie Tanzen, Wandern und Yoga wurden zwischenzeitlich aufgegeben. Gerne hat sie gedichtet und unzählige Reden zu den verschiedensten Anlässen gehalten. Sie ist Ehrenmitglied beim Pfälzerwaldverein Vinningen und hält sich durch den Besuch des Fitnessstudios fit. Nachdem sie selbst einige Zeit freie Mitarbeiterin der RHEINPFALZ war, unterstützt sie nun ihren Ehemann bei dessen Hobby.