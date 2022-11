Ein genauer Beobachter, ein stilsicherer Autor mit Gespür für Themen und Menschen: Das ist Franz-Josef Schächter, der seit 36 Jahren das Geschehen in der Region Hauenstein für die RHEINPFALZ zuverlässig begleitet. An diesem Freitag wird er 70.

„Ran“ – unter diesem Kürzel hat Franz-Josef Schächter unzählige Berichte verfasst über sehr unterschiedliche Themen. Das politische Geschehen, mitunter ein hartes Brot für Berichterstatter, hat er kontinuierlich begleitet und kenntnisreich eingeordnet. Was in seiner Heimatgemeinde Hauenstein vor sich geht, bleibt ihm nicht verborgen. Und dazu zählt keineswegs nur die Kommunalpolitik. Ob ein neues Unternehmen gegründet wird, soziale Projekte Unterstützung benötigen, Kultur oder Sport ansteht oder Menschen besondere Geschichten zu erzählen haben: Franz-Josef Schächter fasst Entwicklungen und Geschehnisse in Worte. Und das mit Stil. Was und wie er schreibt, wägt der pensionierte Rektor der Lemberger Schule genau und gut ab.

Mehr Zeit für die Familie

Dass er dicht am Geschehen ist, hat auch damit zu tun, dass er selbst gesellschaftlich engagiert war und ist. Ob als begeisterter Fußballer in der Kreislehrermannschaft, im Pfarrgemeinderat, bei der Afrika-Hilfe und anderen sozialen Projekten. Die Bühne hat Franz-Josef Schächter dabei übrigens nie gesucht.

Vom stressigen Termingeschäft für die Zeitung hat er sich in diesem Jahr verabschiedet, den Stift zum Glück aber nicht ganz aus der Hand gelegt. Doch die Familie soll nun mehr von ihm haben: seine Frau, mit der er gerne wandern geht, die drei Enkel, um die er sich – ganz passionierter Opa – gerne kümmert. Am runden Geburtstag dürfte auch der Rest der Familie gratulieren. Und der ist nicht gerade klein, ist doch das Geburtstagskind der Jüngste von sechs Geschwistern. Da schließen wir uns gerne an. In diesem Sinne: Glückwunsch an „ran“!