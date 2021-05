Über einen reichen Kindersegen dürfen sich die Storcheneltern in ihrem Nest in Höhmühlbach freuen. Futter für vier Storchenbabys zu besorgen, bedeutet aber viele arbeitsreiche Tage für das Elternpaar. Nach den gegenwärtigen Beobachtungen dürften auf dem Hitscherhof, in Höhmühlbach und Rieschweiler bestimmt 70 Jungstörche aufwachsen. Und es gibt eine Überraschung: Auf der Faustermühle wohnt jetzt auch ein Storchenpaar.

Die ersten Regentage im Mai erleichtern die Futtersuche wieder, denn jetzt haben die Störche wieder größeren Erfolg, Regenwürmer zu finden. Werden Grasnarbe und Erdreich wieder weicher, dann verbessert sich sofort das Nahrungsangebot. Regenwürmer, Insekten, Larven, Käfer und kleine Schnecken sind das richtige Futter für die Jungstörche in der ersten Nestlingsphase. Vor allem ist es von großem Vorteil, wenn die Störche nicht weit vom Horst entfernt schon ausreichend Futter finden. Dies ist an der Bahnlinie in Höhmühlbach, im Umfeld des Hitscherhofes und bei den Rieschweilerer Mühlen fast ideal gegeben. Darum ist es nicht verwunderlich, dass die Störche sich im mittleren Schwarzbachtal immer heimischer fühlen.

Storchenvater stammt vom Affenberg im Bodenseekreis

Der Storchenvater mit den vier Storchenkindern in Höhmühlbach wurde im Mai 2000 in Salem am Affenberg im Bodenseekreis beringt. Dort gibt es eine größere freifliegende Storchenkolonie. Im Jahr 2002 wurde sein Ring im November im Département Moselle in Frankreich abgelesen. 2007 tauchte der Storch auf einmal in Theisbergstegen in der Nordpfalz auf, wo Storchenbetreuer Manfred Konrad wohnt, der ihn bald entdeckte. Im Jahr darauf war er auf dem Kirschbacherhof und 2010 erstmals an der Schuhfabrik Stuppy in Höhmühlbach. Zwischenzeitlich war er auch einmal auf dem Hitscherhof. Der Storch ist nun 21 Jahre alt. Also ein sehr erfahrener Adebar unter seinen Artgenossen. In Höhmühlbach konnte vor Tagen sein Ring abgelesen werden, was die Nachforschungen über die Datenbank der Vogelwarte Radolfzell ermöglicht hat. Bisher ist nachgewiesen, dass ganz wenige Weißstörche sogar über 30 Jahre alt wurden.

Dort, wo die Nester in Höhmühlbach und dem Hitscherhof leichter einsehbar sind und die Jungvögel auch ihre Köpfchen zeigen, da sind bisher fast überall zwei, drei oder gar mehr Storchenküken zu sehen. Es gibt gegenwärtig bestimmt 30 Nester, wo das Brutgeschäft bald vorbei ist oder der Nachwuchs schon geschlüpft ist. In manchen Nestern sieht man jetzt schon kräftige Storchenkinder, die mit den Flügeln schlagen, was den sehr frühen Brutbeginn einiger Paare in diesem Jahr bestätigt. Deshalb darf man im Schwarzbachtal mit etwa 70 Jungstörchen rechnen. Der Mai sollte nach dem notwendigen Regen auch immer wieder einige Sonnenstunden bringen. Ganz schlecht wäre es, wenn wir auch wieder empfindliche Nachtkälte bekämen, denn das wäre eine große Gefahr für das Leben der Jungstörche. Die ist umso größer, wenn die Eltern nicht mehr für ausreichend Wärme im Nest sorgen können.

Auf der Faustermühle am Eingang zum Wallhalbtal brütet ein Storchenpaar auf dem Schornstein. Noch nie – zumindest nicht in den letzten Jahrzehnten – war das Mühlengut am Zusammenfluss von Wallhalb und Schwarzbach Heimat eines Storches. Eine gute An- und Abflugrampe haben sich die beiden Störche ausgesucht. Vor allem haben sie auch einen guten Rundumblick in die beiden Taleinschnitte, wo sie Futter für ihren Nachwuchs finden. Bis der schlüpft, wird noch einige Tage dauern, wie die Beobachtungen an Christi Himmelfahrt ergeben haben. Beide Störche sind nämlich häufig gemeinsam am Nest.

Reicht der Platz für 70 Jungstörche?

Einige Bewohner im Schwarzbachtal machen sich Sorgen, ob der Lebensraum für 70 Jungstörche und immerhin noch 60 Storcheneltern ausreicht. Sobald die Storcheneltern nicht mehr für ihren Nachwuchs sorgen müssen, sammeln sie in einem viel größeren Flugradius nach Nahrung. Die Storchenkinder selbst ziehen auch in den Tallandschaften umher, um genügend Nahrung zu finden und sich mit ihrer Heimat vertraut zu machen. Storchenkenner Manfred Konrad aus Theisbergstegen in der Nordpfalz hat schon vor drei Jahren gegenüber der RHEINPFALZ erklärt, dass die Störche eine sehr genaue Eingebung haben, wie gut die Futterreserven vor Ort sind.

Demnach würden sie schon die Anzahl ihrer Nachkommen danach steuern. Droht in einem Gebiet der Bestand zu hoch zu werden, dann würden die schon länger in einer Region brütenden Störche den Neuankömmlingen deutlich zeigen, dass sie unerwünscht sind. Dies könne auch mit Bösartigkeiten unterstrichen werden, damit die nicht beliebten neuen Artgenossen auch ja weiterziehen. Störche hätten zwar eine sehr soziale Ader, erläuterte Konrad, aber wenn es um ausreichend Nahrung geht, würden sie keinen Spaß verstehen.

Die das Storchenleben seit Jahrzehnten untersuchende Vogelwarte in Radolfzell am Bodensee und Ergebnisse der Universität Rostock in Mecklenburg-Vorpommern besagen, dass von den Storchenbabys des ersten Lebensjahres häufig nur gerade 20 Prozent das Geburtsjahr überleben. Die Ausfallquote sei immer sehr hoch. Schuld daran seien der gefährliche Reiseweg zur Überwinterung nach Afrika. Bei den Jungstörchen, die noch die Sahara überqueren wollen, bezahle oft ein Drittel dieses Wagnis mit dem Tod. Bei Sandstürmen haben sie selten eine Chance durchzukommen.

Jungstörche leben gefährlich und oft zu kurz

Noch höher werde die Zahl an Todesopfern durch die ungesicherten Stromleitungen quer durch Europa. Durch ihre große Flügelspannweite berühren die Störche oft zwei Leitungen, wenn die schon lange geforderten Sicherungen an den Überlandleitungen fehlen. Der so herbeigeführte Kurzschluss führt zum Tod. Extreme Stürme und Hagelwetter führen auch zu einer unerwünschten Auslese. Manche Störche verhungern in Afrika, werden Opfer von anderen Tieren oder von Jägern. Auch der Zug- und Autoverkehr fordert immer wieder seine Todesopfer. Dies sei Ende April auch in Rieschweiler-Mühlbach der Fall gewesen, berichtet Müllermeister Hans Isemann, wo ein Storch vermutlich von einem Auto erfasst wurde.

Geklärt ist auch schon lange, dass die größere Anzahl der Jungstörche im Folgejahr nicht an seinen Geburtsort zurückkehrt. Häufig bleiben die Vögel in Spanien und Südfrankreich, um Kräfte zu sparen, oder sie waren überhaupt nicht bis nach Afrika geflogen. In ihrem dritten oder vierten Lebensjahr, wenn sie selbst eine Familie gründen können, kommen sie in der Regel wieder und füllen zuerst die frei gewordenen Plätze unter ihren Artgenossen auf. Eine erfolgreiche Aufzucht des Nachwuchses in unserer Region ist somit ein wichtiger Beitrag, um den Bestand der Störche allgemein zu bewahren, berichten die langjährigen Storchenbetreuer Hans Göppel und Peter Spieler vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu) im Zweibrücker Land.