Dieser Tage hatte Katharina „Ina“ Wilhelm aus Donsieders einen besonderen runden Geburtstag zu feiern: Sie wurde 100 Jahre alt. „Wer hätte gedacht, dass ich mal dieses Alter erreichen werde“, sagte die Jubilarin nachdenklich und lächelte in sich hinein. Das sei eine große Gnade, ergänzte sie, „oft aber auch Bürde“.

Ina Wilhelm wurde in Rüdesheim am Rhein geboren und lebt seit der Heirat mit dem Bäckermeister Alwin Wilhelm in Donsieders. 1947 war das, damals, als noch Bäckerei und Landwirtschaft betrieben wurden. Nun lebt sie fast am selben Platz, bei Sohn Arno, wo sie von Pflegediensten regelmäßig versorgt wird. „Früher hatte ich die Kinder zu versorgen, vor allem nach dem Tod der Schwiegertochter die Enkelkinder. Jetzt ist es andersrum.“ Den Jubeltag feierte sie im Kreis der nächsten Angehörigen und mit guten Freunden, die aus Donsieders und Rodalben kommen.

Elf Enkel und 17 Urenkel

Ihre drei Kinder, elf Enkel sowie 17 Urenkel erfüllen sie mit Freude. „Schön, dass sie regelmäßig, meist telefonisch Kontakt mit mir halten. Das hilft über manches Schwere im Alter hinweg“, sagt sie. Viele kamen zur Gratulation oder riefen an. Der katholische Frauenbund Donsieders brachte ein Ständchen, Altbürgermeister Albert Wilhelm sagte in der Laudatio, das ihm nicht bekannt sei, ob zuvor jemand im Dorf dieses stolze Alter erreicht hatte. Auch Krankenhauspfarrer Michael Stabel war gekommen, Pfarrer Franz Ramstetter Rodalben gratulierte herzlich. Monika Hager vom Ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienst Südwestpfalz überraschte mit musikalischen Einlagen, die sie gemeinsam mit ihrem Mann vortrug.