Das Hallenbad der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben wird nun doch nicht wie geplant im Oktober öffnen, sondern mit etwas Verspätung. Dafür entfällt die mehrwöchige Schließung Anfang 2025.

Der Grund für das geänderte Vorgehen ist, dass die Firma, die den Schaden am Hubboden im Schwimmbad beheben wird, bereits früher mit den geplanten Arbeiten beginnen kann. „Für uns eine gute Nachricht“, freute sich Verbandsbürgermeister Felix Leidecker (CDU). Auch wenn die Information seitens der Firma, die die Verbandsgemeinde am Freitagmorgen erreichte – am Mittwoch hatte der Rat über die Vorgehensweise entschieden –, noch mal kurzfristigen Abstimmungsbedarf erforderte. Aber beide im Rat vertretenen Fraktionen haben dem neuen Reparaturzeitplan bereits zugestimmt, der eine zwischenzeitliche Schließung des Bades sowie ein Ablassen des Wassers und eine Neubefüllung des Beckens überflüssig macht.

Die Fachfirma hat mitgeteilt, dass sie die Arbeiten am 18. November beginnen kann, informiert Leidecker. Etwa zwei bis drei Wochen nehmen die Reparaturarbeiten in Anspruch. Es muss in diesem Bereich dann noch gefliest werden. Anschließend wird das Bad mit Wasser befüllt und aufgeheizt, so dass noch in diesem Jahr der reguläre Badebetrieb, inklusive der Möglichkeit von Schwimmkursangeboten oder Aqua-Gymnastik möglich sein wird.

Am Hubboden sind zwei von vier Hydraulikstangen defekt. Das ergab die jährliche Wartung. Der Verbandsgemeinderat hat entschieden, vorsorglich alle vier Stäbe tauschen zu lassen. Rund 60.000 Euro sind als Reparaturkosten veranschlagt.